افتتاح 11 مسجدا الجمعة القادمة منها 8 جديدة و3 صيانة

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 11 مسجدًا الجمعة القادمة 25 / 11 / 2022م ، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 382 مسجدًا، منها 303 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و79 مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

1. النور – ميت السباع – بنها ثان

2. الحمامشة – عرب الحمامشة – شبين القناطر غرب

مديرية أوقاف الجيزة

3. عباد الرحمن – المحصورة – حدائق أكتوبر

مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. علي بن أبي طالب - بلطيم

5. الصالحين – قرية الخبة الغربية- كفر الشيخ شرق

6. العمدان الجديد – قرية العمدان – الرياض غرب

مديرية أوقاف أسوان

7. الإمام الحسين– الغنيمية– مركز إدفو

مديرية أوقاف سوهاج

8. آل بكر – السلام – جنوب دار السلام

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج

1. الرحمن – شارع الرحمن الثلاثين أول سوهاج

مديرية أوقاف بني سويف

2. الرحمن المغربي – قرية السعادنة – مركز بني سويف

مديرية أوقاف الفيوم

3. آل حدوت – العقيلي – أبو لطيعة – الشواشنة – يوسف الصديق

و في إطار إعلان وزارة الأوقاف عن انطلاق مبادرة (حق الوطن) في جميع مساجد مصر، ولمدة شهر كامل، سيتم انطلاق قافلة دعوية للواعظات يوم الثلاثاء القادم الموافق 22/11/2022م، بعد صلاة العصر إلى محافظة الدقهلية ضمن مبادرة (حق الوطن)، حيث تهدف هذه القافلة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره، وذلك على النحو التالي:

م اسم المسجد أسماء الواعظات

1. مسجد النصر

ش الجيش- شرق المنصورة 1. الواعظة/ وفاء عبد السلام عبدالسلام

2. الواعظة/ دينا محمد حسن جدامي

3. الواعظة/ رابحة صلاح الدين مصطفى

2. مسجد الإيمان

ش قناة السويس – شرق المنصورة 1. الواعظة/ ولاء مصطفى بكر البطة

2. الواعظة/ رشا شعبان صابر

3. الواعظة/ فاطمة موسى عنتر

3. مسجد فريد بك المصري

توريل – شرق المنصورة 1. الواعظة/ عزة عبد المنعم محمد المصري

2. الواعظة/ غادة السيد أحمد عبد الرحيم

3. الواعظة/ نهى المتولي مصطفى محمد

4. مسجد الجوهرة

ش جيهان – غرب المنصورة 1. الواعظة/ سماح أحمد عبدالله محمد

2. الواعظة/ شيماء عبد الحكيم عبد المقصود

3. الواعظة/ سامية صادق يوسف

5. مسجد القهوجي

ش العباسي- غرب المنصورة 1. الواعظة/ إيمان أحمد شعبان رزق

2. الواعظة/ فاطمة محمد إبراهيم الجوهري

3. الواعظة/ أسماء محمد أبو رضوان