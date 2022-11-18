الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شقة سكنية بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع داخل شقة سكنية، بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

تم إخطار اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 2 سيارات إطفاء.

 وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع الأبرق بمنطقة البحر الأعظم بالجيزة نتيجة ماس كهربائي.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات  المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية حريق شقة سكنية البحر الأعظم غرفة عمليات الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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