ضبط 4 متهمين بسرقة سيارة فى مصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، باكتشافه سرقة السيارة ملكه بدائرة القسم.

من خلال التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج.

باتخاذ الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر كالون الباب وتوصيل الأسلاك، وأقرا بقيامهما ببيع السيارة المستولى عليها لعميلهما سيئ النية عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة قليوبية، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، باستهداف الأخير أمكن ضبطه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأقر بتسليم السيارة لعميله سيئ النية عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية واتفق معه على إخفاء السيارة مقابل مبلغ مالي يتحصل عليه عقب قيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع، باستهدافه أمكن ضبطه.

وتابع المتهم قيامه بفك أبواب السيارة تمهيدًا لبيعها.. وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وكذا الأبواب الخاصة بها بمحيط سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.