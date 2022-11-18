الجمعة 18 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيرو.. كاستيلو يؤكد مواصلة العمل من أجل الشعب ويطلب ثقة الكونجرس

بيدرو كاستيلو
بيدرو كاستيلو
ads

أكد رئيس بيرو بيدرو كاستيلو، مساء الخميس، أنه يواصل العمل من أجل الشعب، رغم المحاولات المزعزعة لاستقرار البلاد التي يقودها المعارضة  ضده، داعيًا الجميع العمل من أجل الدولة.

 

وقال كاستيلو في تغريدة له عبر "تويتر": "على الرغم من الضوضاء والأزمة التي يريد قطاع ما إحداثها في البلاد، فإننا نواصل العمل من أجل الناس. لقد قمت للتو بتسليم مدرسة ومركز صحي ، مما سيفيد منطقة لامبايكي. دعونا نستمر في العمل من أجل بيرو للجميع".

 

ثقة الكونجرس

وطلب  كاستيلو من الكونجرس إجراء تصويت ثقة يتعلق بتشريع خاص بالاستفتاءات، وكتب على "تويتر": "مشاركة الشعب في الضغط من أجل الإصلاحات عبر الاستفتاء لا يجوز تقليصها أو انتهاكها".

 

وأضاف كاستيلو :"لذلك، أدعو كونجرس بيرو إلى التصديق على اقتراح التصويت بمنح الثقة فى الاقتراح المقدم من رئيس الوزراء لإعادة تأسيس ديمقراطية المواطن".

Captureبيرو

وقال كونجرس بيرو  عبر "تويتر"، إنه  بعد أن قدم رئيس الوزراء أنيبال توريس الاقتراح، رفع الكونجرس  الجلسة حتى الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن التصويت على الثقة قد يتم إجراؤه. خلال الجلسة نفسها أو الجلسة التالية.

 

مظاهرات مؤيدة ومعارضة

وكانت شهدت شوارع ليما عاصمة بيرو في السادس من نوفمبر، خروج الآلاف من المتظاهرين احتجاجا على استمرار الرئيس كاستيلو في السلطة، إذ يواجه تحقيقات غير مسبوقة في قضايا فساد.

 

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن معارضي حكومة كاستيلو نظموا مسيرات حاشدة وسط العاصمة ليما؛ ما دفع قوات شرطة مكافحة الشغب إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى مقر البرلمان والقصر الحكومي.

 

وشهدت مدن أخرى في بيرو مظاهرات مماثلة دعت إليها جماعات سياسية ومنظمات مدنية، وذلك قبل قرابة أسبوعين من وصول وفد من منظمة الدول الأمريكية لتحليل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

Capture66

وفي المقابل، نظمت مجموعات أخرى ونقابات مسيرات لدعم الرئيس في ساحة "سان مارتن" في العاصمة ليما.

 

يذكر أن الرئيس البيروفي نجا من محاولتين لعزله منذ توليه منصبه في يوليو 2021، ولا يمكن محاكمة كاستيلو - الذي يقضي فترة خمس سنوات تنتهي في عام 2026 - جنائيا أثناء وجوده في منصبه.

 

من جهته، ينفي الرئيس البيروفي أن تكون أسرته قد ارتكبت جرائم ويقول إنه ضحية حملة للإطاحة به من السلطة.

الرئيس بيدرو كاستيلو بيرو ​الكونجرس تشريع الاستفتاءات منطقة لامبايكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

الأكثر قراءة

هىّ حرة.. مدحت العدل يعلق على تصريحات نجلاء فتحى ضد الزعيم

بيرو.. كاستيلو يؤكد مواصلة العمل من أجل الشعب ويطلب ثقة الكونجرس

ارتفاع الدين العام فى تونس إلى 34.25 مليار دولار خلال أغسطس

تويتر: الحسابات الجديدة لا يمكنها الاشتراك فى شارة التوثيق الزرقاء قبل 90 يوما

عمال مصنع الزجاج بالمنوفية: مهنتنا شاقة لكن ممتعة (فيديو)

«بوينج» تعيد هيكلة وحدتها الدفاعية وتكلف مدير شؤون الفضاء بمهام جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذعر العقلية الذكورية.. عندما تحكم المرأة العالم

د. محمد عفيفي

السينما والشخصية المصرية

ماجد حبته

مناخ بالى.. وقمة المناخ

حسين دعسة

«سر الدهشة» والعلاقات الأردنية- السويدية: ثمرة رؤية ملكية مشتركة

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

كريم فرغلى

مارلين مونرو التى لا يعرفها أحد

ماجد حبته

مجلس أعمال الاستدامة

صور

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل

إصابة طفل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة