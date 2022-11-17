الخميس 17 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مستقلى سيارتين حاولا التعدى على فتاة فى التجمع للمحاكمة

نيابة
نيابة
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أحالت نيابة القاهرة الجديدة، مستقلي سيارتين حاولا التعدي على إحدى الفتيات بالقاهرة لاعتراضها على تسببهما فى إعاقة الحركة المرورية للمحاكمة.

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن محاولة تعدي مستقلي سيارتين على إحدى الفتيات بالقاهرة لاعتراضها على تسببهما في إعاقة الحركة المرورية.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول منشور مدعوم بصور على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا تضرر صاحبة الحساب من مستقلى سيارتين لمحاولتهما التعدي عليها وإلحاق الضرر بسيارتها ومحاولتهما استيقافها لإنزالها من السيارة أثناء سيرها بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة لاعتراضها على تسببهما فى إعاقة الحركة المرورية.

وبالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، نافيًا ارتكاب قائد السيارة الثانية أي تجاوزات حيال الشاكية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة الفتيات إعاقة الحركة المرورية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للمحاكمة

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