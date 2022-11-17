الخميس 17 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«زيلينسكى» يؤكد ضرورة حضور ممثلين لأوكرانيا فى اجتماع الناتو لمناقشة انفجار بولندا

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
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أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ضرورة حضور ممثلين لبلاده في اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناقشة الانفجار الذي وقع في بولندا بسبب صاروخ.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات صحفية وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية: "أود أن تتم دعوتنا إلى اجتماع الناتو الذي سيعقد بخصوص الحادث (في بولندا)، لقد أصررنا على هذا مرات عديدة".

كما أعرب زيلينسكي عن أمله في أن يدعم الشركاء الدوليون الاقتراح الأوكراني ودعوة ممثلين أوكرانيين لحضور هذا الاجتماع.

يذكر أنه قد سقط صاروخًا، أمس الثلاثاء، في قرية بولندية على مقربة من الحدود الأوكرانية مما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم، إنه لا يوجد أي شيء على الإطلاق يشير إلى أن الهجوم كان هجومًا متعمدًا من جانب روسيا، مضيفًا أنه على الأرجح، كان صاروخ دفاع جوي من الجانب الأوكراني وكان "حادثًا".

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