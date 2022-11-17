الخميس 17 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-11-2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
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استقرت سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس الارتفاع الذي سجله سعر الحديد والأسمنت منذ بداية شهر نوفمبر مع قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة ٢٠٠ نقطة وتحرير سعر الصرف مما أثر على أسعار مشتقات مواد البناء، رغم حالة الركود العالمية التي تسيطر على سوق مواد البناء.

 

واتجهت بعض شركات الحديد منذ عدة شهور الي رفع سعر الحديد مع ارتفاع سعر الدولار لعدة مرات متتالية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر 

 

سعر الحديد 

تراجع سعر الحديد في بعض الشركات بينما استقر في أغلبها، فتراجع سعر الحديد الاستثمارى للطن 19380.2 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو -96.05 جنيه.

 

كما تراجع سعر حديد عز بنحو ١٦٥ جنيه، مسجلًا خلال تعاملات اليوم 

20034.96 جنيه.

وجاء سعر الحديد في بعض الشركات العاملة في السوق المصري خلال تعاملات اليوم كالتالي : 

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نيويورك تايمز: أسعار الفائدة الأمريكية والدولار وراء أزمة الديون للدول النامية

  • سعر حديد المصريين    19550 جنيه.
  • سعر حديد بشاي  19600 جنيه.
  • سعر حديد العتال  19550 جنيه.
  • سعر حديد عطية  19000 جنيه.
  • سعر حديد سرحان       19000 جنيه.
  • سعر حديد المراكبي      19550 جنيه
  • سعر حديد الكومي 19000 جنيه
  • سعر حديد المعادي       19000 جنيه
  • سعر حديد العشري       19300 جنيه

 

سعر الأسمنت 

 

  • سعر اسمنت المسلح من 1615 جنيه .
  • سعر أسمنت النصر من 1610 جنيه .
  • سعر اسمنت الممتاز من 1635 جنيه.      .

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

البرتقال البلدى بـ3 جنيهات.. أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم الأربعاء

  • سعر اسمنت الصعيد من 750 جنيه.
  • سعر اسمنت وادي النيل (المصري)        1600 جنيه.
  • سعر اسمنت المخصوص       1590 جنيه
  • سعر اسمنت حلوان      1620 جنيه
  • سعر اسمنت السويدي    1720 جنيه
  • سعر اسمنت قنا (المسلة) من 1550 جنيه 1560 جنيه.
  • سعر اسمنت الاسكندرية (الماكس) من      1640 جنيه 1640 جنيه
  • سعر اسمنت العامرية عادة من       1630 جنيه 1630 جنيه
  • سعر اسمنت البرج من 1630 جنيه 1630 جنيه
  • سعر اسمنت تايتان       16
الحديد سعر الصرف مواد البناء الدولار الاسمنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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