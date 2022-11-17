أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-11-2022

استقرت سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس الارتفاع الذي سجله سعر الحديد والأسمنت منذ بداية شهر نوفمبر مع قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة ٢٠٠ نقطة وتحرير سعر الصرف مما أثر على أسعار مشتقات مواد البناء، رغم حالة الركود العالمية التي تسيطر على سوق مواد البناء.

واتجهت بعض شركات الحديد منذ عدة شهور الي رفع سعر الحديد مع ارتفاع سعر الدولار لعدة مرات متتالية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر

سعر الحديد

تراجع سعر الحديد في بعض الشركات بينما استقر في أغلبها، فتراجع سعر الحديد الاستثمارى للطن 19380.2 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو -96.05 جنيه.

كما تراجع سعر حديد عز بنحو ١٦٥ جنيه، مسجلًا خلال تعاملات اليوم

20034.96 جنيه.

وجاء سعر الحديد في بعض الشركات العاملة في السوق المصري خلال تعاملات اليوم كالتالي :

سعر حديد المصريين 19550 جنيه.

سعر حديد بشاي 19600 جنيه.

سعر حديد العتال 19550 جنيه.

سعر حديد عطية 19000 جنيه.

سعر حديد سرحان 19000 جنيه.

سعر حديد المراكبي 19550 جنيه

سعر حديد الكومي 19000 جنيه

سعر حديد المعادي 19000 جنيه

سعر حديد العشري 19300 جنيه

سعر الأسمنت

سعر اسمنت المسلح من 1615 جنيه .

سعر أسمنت النصر من 1610 جنيه .

سعر اسمنت الممتاز من 1635 جنيه. .