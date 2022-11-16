الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ماسك» يحدد الخميس مهلة لموظفى تويتر لاختيار العمل «لساعات طويلة» أو خسارة وظائفهم

ماسك
ماسك
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طلب الرئيس الجديد لشركة "تويتر" إيلون ماسك من الموظفين الاختيار بين أن يكونوا "ملتزمين جدًا" عبر العمل لساعات طويلة،  أو خسارة وظائفهم بحلول الخميس، وفق ما جاء في مذكرة داخلية نشرتها عدة وسائل إعلام أمريكية.

وتعرّض ماسك لانتقادات كثيرة بسبب التغييرات الجذرية التي أحدثها في الشركة التي اشتراها بمبلغ 44 مليار دولار الشهر الماضي.

طرد 50 بالمئة من الموظفين

طرد ماسك 50% من الموظفين الذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص وألغى سياسة داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل وفرض ساعات عمل طويلة، بينما قوبلت محاولاته لإصلاح تويتر بفوضى وتأخير.

وكتب ماسك في مذكرة داخلية "للمضي قدمًا، سيتوجب علينا أن نكون ملتزمين جدًا، من أجل بناء تويتر 2.0 خارق والنجاح في عالم يتزايد فيه التنافس".

وأضاف: "سيعني هذا العمل لساعات أطول وبكثافة عالية. الأداء الاستثنائي فقط هو الذي سيشكّل درجة النجاح".

وطُلب من الموظفين الدخول إلى رابط لتأكيد التزامهم بـ"تويتر الجديد" بحلول الساعة الخامسة من بعد ظهر الخميس بتوقيت نيويورك (العاشرة صباحًا بتوقيت جرينتش).

في حال عدم دخولهم إلى الرابط، سيخسرون وظائفهم تلقائيًا، وسيحصلون على ثلاثة أشهر من تعويض نهاية الخدمة.

ولم تردّ شركة تويتر على طلب التعليق على الإجراء الجديد، والذي أرسلته وكالة فرانس برس لها.

منذ استيلاء ماسك على تويتر، أدت محاولاته المتعثرة لتجديد خاصية العلامة الزرقاء للتحقق من المستخدم من خلال خدمة اشتراك مثيرة للجدل إلى إنشاء عدد كبير من الحسابات المزيفة، ودفعت كبار المعلنين إلى الابتعاد عن المنصة.

الثلاثاء، أعلن إيلون ماسك تأجيل إطلاق الاشتراك المدفوع الجديد على تويتر حتى 29 نوفمبر.

قبل استحواذ رئيس تيسلا على تويتر في 27 أكتوبر، كانت المنصة تتيح من ناحية خاصية "العلامة الزرقاء" لتوثيق حسابات المؤسسات والأشخاص المعروفين مجانا، ومن ناحية أخرى، كانت تقدم اشتراكا مدفوعا يتضمن خيارات إضافية، تحت اسم "تويتر بلو".

وأطلق إيلون ماسك بصورة أحادية إصلاحاً لهذا الاشتراك يتضمن أيضاً توثيق الحسابات، ما يتيح لجميع المستخدمين الحصول على هذه الخاصية بغض النظر عن شهرتهم على الشبكة، مقابل ثمانية دولارات شهرياً.

إيلون ماسك تويتر الموظفين العمل لساعات طويلة خسارة الوظائف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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