الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فدية مليون جنيه.. الداخلية تُحرر صيدلانية مُختطفة بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص) بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من هاتف نجلته (تعمل بصيدلية ملك شقيقتها كائنة بدائرة المركز) وأفادت بتعرضها للخطف من قبل مجهولين وتحدث أحد المتهمين معه ومطالبته بدفع فدية قدرها (مليون جنيه) نظير عودتها، وبفحص خط سير المجنى عليها أمكن العثور على السيارة خاصتها وبها تلفيات منها (كسر زجاج الباب الأمامي الأيسر).

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة "4 أشخاص - اثنان منهم لهما معلومات جنائية" وقيامهم بالاتفاق على خطف المجني عليها ومساومة أهليتها لدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها لعلمهم بثراء والدها وقيام أحد المتهمين بمراقبتها وتتبعها بدراجة نارية قيادته حال خروجها من الصيدلية محل عملها مُستقلة سيارتها المشار إليها وقيام باقى المتهمين "ملثمين" باعتراض طريقها واختطافها واقتيادها داخل سيارة ملاكي "مُحددة " كرهًا عنها مُستخدمين سلاحًا ناريًا كان بحوزة أحدهم، واحتجازها داخل مزرعة مُستأجرة لاثنين من المتهمين بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمزرعة المشار إليها وأمكن ضبطهم وتحرير المجنى عليها وتبين إصابتها بــ(سحجة بالوجه) وبسؤالها أيدت ما سبق وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمرورهم بضائقة مالية، كما أرشدوا عن (السلاح المستخدم " بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار  - السيارة والدراجة النارية المستخدمتين فـى الواقعة - هاتف محمول – مصوغات ذهبية - ساعة يد).

الأجهزة الأمنية الداخلية نجلتة صيدلية ملك شقيقتها مجهولين مليون جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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