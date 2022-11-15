إنجازات الرئيس.. إنشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة الدقهلية

طفرة كبيرة يشهدها القطاع التنموي في مصر منذ عام 2014، حيث اهتمت القيادة السياسية بالتطوير في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية، وشملت إنشاء أعداد كبيرة من مراكز الخدمة التموينية في محافظات مصر، كان من بينها محافظة الدقهلية التي شهدت إنشاء 22 مركزًا، بتكلفة تجاوزت حاجة الـ 27.5 مليون جنيه.

مراكز الخدمة التموينية الـ 22 بمحافظة الدقهلية، انتشرت في مراكز المحافظة، وتتمثل أهداف المشروع في تقديم وتسهيل كافة الخدمات التموينية للمواطنين، حيث يتم استفادة ٤,٧ مليون مواطن من هذا المشروع، الذي بلغت تكلفته ٢٧,٥ مليون جنيه.

وتأتي الإنجازات في كافة محافظات الجمهورية، تزامنًا مع جهود الدولة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل 3 سنوات، وتشمل تطويرًا في كافة مناحي الحياة للمصريين من قاطني الريف المصري، حيث شملت توفير الحياة الكريمة للإنسان، وتطوير البنية التحتية وإحداث طفرة غير مسبوقة في حياتهم داخل القرى والنجوع.