الإثنين 14 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الغاز يقتل شابًا وزوجته بإحدى قرى أشمون

جثة
جثة
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لقي شاب وزوجته مصرعهما، اليوم الإثنين، بقرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع شاب وزوجته خنقا بالغاز بقرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون.

 وتم نقلهما إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أشمون بمحافظة المنوفية النيابة العامة قتل مواطن غاز مديرية أمن المنوفية مركز شرطة أشمون مواطن وزوجته

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