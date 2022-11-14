الغاز يقتل شابًا وزوجته بإحدى قرى أشمون

لقي شاب وزوجته مصرعهما، اليوم الإثنين، بقرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع شاب وزوجته خنقا بالغاز بقرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون.

وتم نقلهما إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.