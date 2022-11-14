قطار التنمية يجوب الصعيد.. إنشاء وتطوير 325 مدرسة في المنيا

قطار التنمية يجوب محافظات الصعيد، وكانت محافظة المنيا إحدى محطاته التي تجول فيها ضمن خطط الدولة للتحول للجمهورية الجديدة والارتقاء بحياة الإنسان، تزامنًا مع تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة) والتي حققت إنجازات كبيرة في الريف المصري.

كانت من بين الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي، في السنوات الثمانية الأخيرة، هي إنشاء ورفع كفاءة وتطوير ٣٢٥ مدرسة، تضم ٥٠٥٥ فصلًا، بطاقة استيعابية تصل إلى ٢٠٢,٢٠٠ ألف طالب وطالبة، تمثل المراحل التعليمية المختلفة، وبتكلفة إجمالية ١٢٠٤,٢ مليون جنيه، خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠.

وتأتي أعمال إنشاء وتطوير المدارس في إطار جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.