مدبولى يوجه وزير التموين باستمرار ضخ الأرز فى المجمعات الاستهلاكية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق، والاطمئنان على توافرها للمواطنين.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن مقابلة اليوم تأتي في إطار المتابعة المستمرة لموقف أرصدة السلع الأساسية والتأكيد على ضرورة توافر مخزون استراتيجي آمن في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: «لدينا احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية»، مؤكدًا حرص الدولة على السعي لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، موضحا أن الاحتياطيات من القمح تبلغ 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر، علما بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر سيبدأ اعتبارا من يناير- فبراير 2023، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة "الأرز".

وفيما يتعلق بمدى كفاية سلعة "الأرز" بالأسواق، أكد المصيلحي توافر الأرز الأبيض بالأسواق بمختلف أنواعه مع انتظام ضخ كميات وفيرة من هذه الأنواع يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بجميع محافظات الجمهورية، مُشددا على شن حملات تفتيش دورية على الأسواق، لمنع الممارسات الاحتكارية أو أي تلاعب بالأسعار.

وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس الوزراء باستمرار إتاحة "الأرز" أمام المواطنين، في المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التموينيةـ وجميع نقاط البيع بالمحافظات على مستوى الجمهورية.