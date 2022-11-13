تراجع اليورو.. أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم 13-11-2022

تباين أداء العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الاثنين فتراجع سعر بعض العملات وعلى رأسها اليورو ، فيما استقرت أغلب أسعار العملات وخاصة الدولار الذي سجل نفس المستوى الذي كان عليه أمس عند 24.44 جنيه حسب شاشات البنك المركزي المصري الآن.

واستقرت أيضًا أغلب أسعار العملات العربية أمام الجنيه والتي سجلت منذ بداية الشهر الجاري مستويات قياسية لم تسجلها من قبل بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب مما تسبب في زيادة كبيرة وقياسية لأغلب العملات أمام الجنيه المصري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الأحد أمام الجنيه المصري.

أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى ​ 24.3667 جنيه للشراء، و 24.4431 جنيه للبيع

بلغ سعر اليورو​: 25.2244 جنيه للشراء، 25.3132 جنيه للبيع

سجل سعر الجنيه الإسترلينى​ : 28.8380 جنيه للشراء، 28.9381 جنيه للبيع.

وصل سعر الفرنك السويسرى ​إلى 25.8642 جنيه للشراء، 25.9563 جنيه للبيع

بلغ سعر 100 ين يابانى​ : 17.5527 جنيه للشراء، 17.6115 جنيه للبيع

وسجل سعر اليوان الصينى : 3.4271 جنيه للشراء، 3.4395 جنيه للبيع

أسعار العملات العربية اليوم

سجل سعر الريال السعودى​ 6.4805 جنيه للشراء، 6.5025 جنيه للبيع

بلغ سعر الدينار الكويتى​ 79.1974 جنيه للشراء ، 79.4715 جنيه للبيع

وصل سعر الدرهم الاماراتى​ إلى 6.6336 جنيه للشراء، 6.6550 جنيه للبيع

أسعار الصرف اليوم

سعر اليورومقابل دولار أمريكي : 1.0354 مرتفعًا بنسبة 1.43%.

سعر الجنيه الاستريليني مقابل الدولار: 1.1837 مرتفعًا بنسبة 1.06%.

سعر الدولار مقابل الين الياباني 138.80 متراجعًا بنسبة 1.52%.

تراجع دولار أمريكي مقابل الفرنك مسجلًا 0.9414 بنسبة 2.30%.

ارتفع الدولار الاسترالي مسجلًا 0.6707 بنسبة 1.36%.

تراجع الدولار أمريكي مقابل الكندي بنسبة 1.3251 0.50% .

ارتفع اليورومقابل الجنيه مصري مسجلًا 25.25340 بنسبة 1.64%.

ارتفع اليورومقابل الدرهم الاماراتي3.8031 مرتفعًا بنسبة 1.44%.

ارتفع اليورو مقابل الريال السعودي 3.8940 بنسبة 1.48%.

استقر الدولار أمريكي مقابل الجنيه المصري مسجلًا 24.390 .

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