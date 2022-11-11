الجمعة 11 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 11-11-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم عد نفس المستوى الذي سجله أمس ليسجل 24.39 جنيه، وستسقر سعر صرف الدولار طوال اليومين - الجمعة والسبت- لتوقف التداولات مع أجازة البنوك المصرية خلال هذه اليومين.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وكان سعر الدولار قد سجل ارتفاعًا قياسيًا بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار و العملات الأجنبية الجمعة 11-11-2022.

تراجع الدولار مع انتظار المتعاملين لبيانات التضخم فى أمريكا

سعر الدولار اليوم 

  • سجل الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في بنك مصر: 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 10-11-2022 بالبنوك المصرية

تراجع سعر البيض.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر

  • سجل الدولار في بنك القاهرة: 24.35 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و24.43 جنيه.
  • بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.37 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع.
  • سجل الدولار البنك التجاري الدولي: 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك المشرق 24.38 جنيه للشراء و24.43 جنيها للبيع.
  • سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 24.33 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.34 جنيه للشراء.
  • سجل سعر الدولار البنك العربي الأفريقي: 24.38 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار بنك البركة: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.35 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع
  • وصلت سعر الدولار في ميد بنك إلى 24.40 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في المصرف المتحد 24.32 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​24.3634جنيه 24.4406 جنيه
يورو​24.2367 جنيه24.3233 جنيه
جنيه إسترلينى​27.7524 جنيه27.8574 جنيه
فرنك سويسرى​24.6419 جنيه24.7299 جنيه
100 ين يابانى​16.6360 جنيه16.6898 جنيه
ريال سعودى​6.4779 جنيه6.5010 جنيه
دينار كويتى​78.7543 جنيه79.0292 جنيه
درهم اماراتى​6.6329 جنيه6.6543 جنيه
اليوان الصينى​3.3576 جنيه3.3706 جنيه

 

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لتر الذرة بـ 40 جنيها..أسعار زيت الطعام في أسواق الجملة اليوم

دولار يورو​ جنيه إسترلينى​ درهم اماراتى​ البنك المركزي سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

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وائل لطفي

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