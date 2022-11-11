سعر الدولار والعملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 11-11-2022

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم عد نفس المستوى الذي سجله أمس ليسجل 24.39 جنيه، وستسقر سعر صرف الدولار طوال اليومين - الجمعة والسبت- لتوقف التداولات مع أجازة البنوك المصرية خلال هذه اليومين.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وكان سعر الدولار قد سجل ارتفاعًا قياسيًا بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار و العملات الأجنبية الجمعة 11-11-2022.

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر: 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك القاهرة: 24.35 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و24.43 جنيه.

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.37 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع.

سجل الدولار البنك التجاري الدولي: 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق 24.38 جنيه للشراء و24.43 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 24.33 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.34 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار البنك العربي الأفريقي: 24.38 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار بنك البركة: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.35 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع

وصلت سعر الدولار في ميد بنك إلى 24.40 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 24.32 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية