الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع سعر البيض.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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سجلت أسعار الدواجن اليوم تراجع طفيف حيث سجل أعلى سعر للدواجن البيضاء 40 جنيها بعد إن وصلت إلى 42 جنيها في بورصة الدواجن والتي تختلف أسعارها عن الأسواق عدة جنيهات.

بينما تراجع سعر البيض خلال تعاملات اليوم، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 72 جنيها بعد أن ارتفعت فوق مستوى 80 جنيها لعدة أسابيع متتالية، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم 10-11-2022، وسعر البيض.

 

أسعار الفراخ  اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
الدواجن البيضاءكيلو39.00 جنيها40.00 جنيه
الدواجن الساسوكيلو49.00 جنيها50.00 جنيه
الدواجن البلديكيلو51.00 جنيه52.00 جنيه
فراخ أمهات أبيضكيلو29.00 جنيه31.00 جنيه

 

 

 

 

 

 

«اتحاد الدواجن» يتقدم بـ7 عروض للقابضة للصناعات الغذائية لتوريد الفراخ للسوق المحلية

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 9-11-2022 لدى التجار بسوق العبور

أسعار الكتاكيت اليوم

  • كتكوت أبيض من 05.25 جنيه إلى 05.50 جنيه
  • كتكوت ساسو  من 04.25 جنيه إلى 04.50 جنيه
  • كتكوت بلدي   من 04.00 جنيهات      04.50 جنيه.
  • كتكوت بط فرنساوي  من 06.50 جنيه إلى 07.50 جنيه.
  • كتكوت بط مسكوفي   من 14.00 جنيها إلى 15.00 جنيها.
  • كتكوت بط مولارد    من15.00 جنيهاإلى  15.50 جنيه.
  • لحم بط فرنساوي      من 24.00 جنيها إلى 24.50 جنيه.
  • لحم بط مسكوفي       من     47.00 جنيها إلى47.25 جنيه.
  • لحم بط مولارد من    31.00 جنيه  إلى 32.50 جنيه.
  • كتكوت رومي أسمر   من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.
  • كتكوت رومي بوم     من     16.00 جنيه إلى 16.50 جنيه.
  • كتكوت رومي برونزي من   يوم   16.50 جنيه إلى17.00 جنيها.
  • كتكوت رومي برونزي من   44.00 جنيها إلى44.50 جنيه.
  • كتكوت سمان أسمر بري من يوم   02.25 جنيه  إلى 02.50 جنيه.
  • كتكوت سمان أبيض هجين من يوم   02.75 جنيه  إلى 03.00 جنيهات.
  • كتكوت سمان هجين بياض من05.50 جنيه إلى 06.00 جنيهات.

 

سعر البيض اليوم 

شهدت أسعار البيض تراجع جديد خلال تعاملات اليوم، وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات سابقة للدستور، إن هناك تراجعا قد يصل إلى 12 جنيها في البيض ، مطالبا بضرورة السيطرة على الأسعار من خلال تشديد الرقابة لعدم انتشار السوق السوداء.

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شعبة الدواجن: تراجع 12 جنيهًا فى البيض وارتفاع جديد فى الدواجن

وجاء سعر البيض اليوم كالتالي: 

 

  • سعر كرتونة بيض أحمر من 71.00 جنيها إلى 72.00 جنيها.
  • سعر كرتونة بيض أبيض من69.00 جنيها إلى70.00 جنيها.
  • سعر كرتونة بيض بلدي من  70.00 جنيها إلى71.00 جنيها.
الدواجن البيض الفراخ سعر كرتونة البيض الدواجن البلدي كتكوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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