تراجع سعر البيض.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر

سجلت أسعار الدواجن اليوم تراجع طفيف حيث سجل أعلى سعر للدواجن البيضاء 40 جنيها بعد إن وصلت إلى 42 جنيها في بورصة الدواجن والتي تختلف أسعارها عن الأسواق عدة جنيهات.

بينما تراجع سعر البيض خلال تعاملات اليوم، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 72 جنيها بعد أن ارتفعت فوق مستوى 80 جنيها لعدة أسابيع متتالية، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم 10-11-2022، وسعر البيض.

أسعار الفراخ اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر الدواجن البيضاء كيلو 39.00 جنيها 40.00 جنيه الدواجن الساسو كيلو 49.00 جنيها 50.00 جنيه الدواجن البلدي كيلو 51.00 جنيه 52.00 جنيه فراخ أمهات أبيض كيلو 29.00 جنيه 31.00 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض من 05.25 جنيه إلى 05.50 جنيه

كتكوت ساسو من 04.25 جنيه إلى 04.50 جنيه

كتكوت بلدي من 04.00 جنيهات 04.50 جنيه.

كتكوت بط فرنساوي من 06.50 جنيه إلى 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي من 14.00 جنيها إلى 15.00 جنيها.

كتكوت بط مولارد من15.00 جنيهاإلى 15.50 جنيه.

لحم بط فرنساوي من 24.00 جنيها إلى 24.50 جنيه.

لحم بط مسكوفي من 47.00 جنيها إلى47.25 جنيه.

لحم بط مولارد من 31.00 جنيه إلى 32.50 جنيه.

كتكوت رومي أسمر من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.

كتكوت رومي بوم من 16.00 جنيه إلى 16.50 جنيه.

كتكوت رومي برونزي من يوم 16.50 جنيه إلى17.00 جنيها.

كتكوت رومي برونزي من 44.00 جنيها إلى44.50 جنيه.

كتكوت سمان أسمر بري من يوم 02.25 جنيه إلى 02.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض هجين من يوم 02.75 جنيه إلى 03.00 جنيهات.

كتكوت سمان هجين بياض من05.50 جنيه إلى 06.00 جنيهات.

سعر البيض اليوم

شهدت أسعار البيض تراجع جديد خلال تعاملات اليوم، وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات سابقة للدستور، إن هناك تراجعا قد يصل إلى 12 جنيها في البيض ، مطالبا بضرورة السيطرة على الأسعار من خلال تشديد الرقابة لعدم انتشار السوق السوداء.

وجاء سعر البيض اليوم كالتالي: