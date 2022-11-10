الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 10-11-2022 بالبنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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يبحث الكثير من المواطنين مع كل صباح عن أسعار العملات وخاصةٍ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث وصل الريال عند 6.47 جنيه للشراء، و6.49 للبيع، حسب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم الخميس بالبنوك المصرية

ويستعرض لكم «الدستور» فى السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022، فى عدد من البنوك المصرية.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، إلى 6.46 جنيه للشراء، و6.49 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 6.46 جنيه للشراء، و6.48 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف عند: 6.41 جنيه للشراء، و6.49 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، وصل إلى 6.46 جنيه للشراء، و6.48 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 6.30 جنيه للشراء، و6.49 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وقدّر بنك أبوظبي التجاري، أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بـ 6.32 جنيه للشراء، و6.49 للبيع.

 

 سعر الريال السعودي في بنك سايب

وصل  سعر للريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك سايب، سجل 6.37 جنيه للشراء، و6.50 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، وصل أعلى سعر للريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 6.43 جنيه للشراء، و6.49 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل في بنك كريدي أجريكول مصر، سعر للريال السعودي مستوى صرف عند: 6.43 جنيه للشراء، و6.51 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك البركة، مستوى صرف عند: 6.31 جنيه للشراء، و6.49 للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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