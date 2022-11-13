الأحد 13 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ولّعوا فيه».. تأجيل محاكمة ربة منزل في قتل زوجها بالشرقية

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
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أجلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، محاكمة ربة منزل ومبيض محارة، في واقعة مقتل زوج الأولى وإشعال النيران في جثته، وذلك لجلسلة 2 ديسمبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

واعترفت المتهمة بوجود علاقة بينها وبين مبيض المحارة حيث اتفقا على التخلص من زوجها، وأعد الثاني توك توك ومطرقة حديدية، وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكن المجني عليه وبحوزته المطرقة، وكانت في انتظاره الأولى داخل المسكن، وما أن شاهد المجني عليه حتى قام بخنقه بيده ثم قام بضربه بالمطرقة الحديدية على رأسه عدة مرات حتى فارق الحياة.

ثم قام المتهم الثاني بتعصيب عينيه وتكبيل يديه وقدميه ووضع جثته داخل بطانية، وتوجه بها داخل التوك توك خاص به لمنطقة العثور، وقام بسكب كمية من البنزين عليها وإضرام النيران بها ولاذ بالهرب.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن التوك توك والأداة المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.

الشرقية قتل ربة منزل محاكمة مبيض محارة اشعال النيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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