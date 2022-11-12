السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد أزمة شيرين وحسام.. كيف يمكن التأكد من العلاقات الـ«توكسيك»؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدل على صفحات السوشيال ميديا بمجرد أن أعلنت مساء أمس عودتها مرة أخرى للفنان حسام حبيب، خاصة بعد مرضها ودخولها للمستشفى وأقاويل عديدة حول العلاقة بينهما.

ونقدم في التقرير التالي 7 علامات تدل على وجودك في علاقة سامة «توكسيك» أو مسيئة وكيفية التعامل مع تلك السمات بطرق صحية وآمنة. 

1- انعدام الثقة 

الشريك هو شخص يمكنك الاعتماد عليه، وتكون عرضة للخطر معه، ويكون في ركنك، في غياب الثقة، لن يكون أي من هذه الأشياء ممكنًا. 

تقول جيني وود فاين، وهي معالج في كاليفورنيا: "عندما أرى الأشخاص في علاقة صحية في الغالب، يكون هناك أمان لديهم في الاستقرار في علاقتهم، بدون الثقة وليس الثقة فقط في أن شريكهم سيكون مخلصًا، ولكن على ثقة من أن شريكهم سيتصرف وفقًا لمصلحة اتفاقيات العلاقة، لا يمكن أن يكون هناك شعور بالأمان".

2- الاتصالات العدائية 

الشتائم أو العبارات المؤذية الأخرى 

رمي الأشياء وتحطيمها

استخدام جسدك للترهيب الجسدي أو القوة

تشمل العلامات اللطيفة للتواصل العدائي ما يلي: 

العلاج الصامت

استخدام "عبارات أنت" أو عبارات اللوم

المقاطعة باستمرار

الاستماع للرد بدلاً من الاستماع لسماع وفهم شريك حياتك 

يمكن أن يتسبب الاتصال العدائي في حدوث توتر وخلق مزيد من عدم الثقة بين الشركاء بدلاً من ذلك، تعتمد العلاقات الصحية على التواصل المفتوح، والتهدئة قبل أن تسخن الأمور، والاحترام.

3. التحكم في السلوكيات 

لا يحق لشريكك التحكم في أفعالك أو معتقداتك. 

وفقًا لـ Woodfin، فإن أحد السلوكيات المسيطرة التي يجب البحث عنها هو التهديد بفقدان شيء ما، مثل الاستقرار المالي، أو قضاء الوقت مع أطفالك، أو الرفقة. 

وتقول: "تثير هذه التهديدات الخوف لدى كثير من الناس، وأجد أن هذه هي الأسباب التي تجعل الكثير والكثير من الناس يبقون في علاقات غير صحية وغير سعيدة حتى عندما يرغبون في إنهاء العلاقة". 

تشمل العلامات الأخرى لسلوك التحكم: 

أخبرك بما هو صحيح

يهددك بالخروج

تحتاج إلى معرفة كل ما تفعله ومع من أنت

تحاول إدارة أموالك

إبعادك عن أحبائك أو التواجد دائمًا مع الآخرين

تتصرف وكأنك لا تعرف ما الذي تتحدث عنه

طلب الوصول إلى أجهزتك الشخصية مثل حسابات الهاتف أو البريد الإلكتروني

4. كثرة الكذب 

يقول رومانوف: "الأكاذيب مهما كانت صغيرة - تضعف المصداقية بمرور الوقت، عندما يكذب عليك أحد الشركاء، فهذا يشير إلى أنه لا يحترمك كشريك متبادل يستحق الصدق والرعاية. 

 

5. الكل يأخذ ولا يعطي

إذا كانت علاقتك تدور باستمرار حول ما يجعل شريكك سعيدًا ويتجاهل احتياجاتك، فقد يكون ذلك علامة على السمية.

يقول لويس: "أن تكون مراعًا لشريكك شيء واحد، ولكن إذا وجدت نفسك تقول لا لنفسك بشكل متكرر لتقول نعم لهم، فقد ترغب في التفكير في وضع بعض الحدود". "إذا تجاهلوا حدودك أو قللوا من شأنها أو هدموها، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على وجود علاقة سامة".

6. تشعر أنك منهك 

فكر في آخر مرة فعلت فيها شيئًا لنفسك، أو قضيت وقتًا - حتى افتراضيًا - مع أحد أفراد أسرتك، أو نمت بهدوء، من المفيد أن تفحص كيف تأثرت صلاتك خارج العلاقة ومع نفسك، عادةً ما يتم إهمال الرعاية الذاتية وإعطاء الأولوية للذات، وغالبًا ما يتم إنفاق الوقت والطاقة العقلية في العلاقات السامة على الشخص الآخر - إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال رد الفعل العنيف للخلاف والنزاع المستمر."

حاول تحويل بعض طاقتك للعناية بنفسك وانظر كيف يتفاعل شريكك. 

7. أنت تختلق الأعذار لسلوكهم 

هل تجد نفسك في كثير من الأحيان مجبرًا على اتخاذ موقف للدفاع عن شريك حياتك؟ 

في حين أنه من السهل التراجع عن عقلية "أنت لا تعرفهم مثلي"، فإن منظور خارجي من شخص تعرفه يحبك - مثل صديق أو فرد من العائلة تثق به - قد يكون قادرًا على رؤية شريكك بوضوح. الخصائص السلبية التي يصعب التعرف عليها بنفسك. 

شيرين عبد الوهاب صفحات السوشيال ميديا حسام حبيب العلاقات الصحية وغير الصحية سبع علامات تدل على وجود علاقة سامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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