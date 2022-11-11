الجمعة 11 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل سقط من الطابق العاشر بحى شرق مدينة أسيوط

ارشيفية
ارشيفية
ads

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من بلكونة بالطابق العاشر بحي شرق مدينة أسيوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

البداية بتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بسقوط طفل من الطابق العاشر بأحد العقارات بحي شرق مدينة أسيوط.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف، وتبين من المعاينة سقوط طفل يدعى "ي. م" - 8 سنوات - أثناء اللعب ببلكونة شقته بالطابق العاشر اختل توازنه مما أدى إلى سقوطه ووفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

طفل الطابق العاشر مدينة أسيوط مشرحة مستشفى الإيمان العام اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

فشل جديد لـ«الإرهابية».. هاشتاج «محدش نزل» يتصدر «تويتر»

السيسى: العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا لم تتغير طوال 40 عامًا

«مصر بتفرح».. «التحالف الوطنى» يحتفل مع ربع مليون مُستحق بنجاح قمة المناخ

وزيرة التخطيط تستقبل بايدن وبلينكن بمطار شرم الشيخ (صورة)

بايدن: مصر «أُم الدنيا» المكان المناسب لانعقاد قمة المناخ «COP 27»

أسرة الشهيد شويقة «مارد سيناء»: «نريد وطنًا مستقرًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

ما نجيلكمش فى ثورة (1)

حسين دعسة

ما هى الملاحظات الأساسية لنتائج «كوب 27» بالنسبة للولايات المتحدة؟

أحمد الصغير

أكذوبة الجماعة الجديدة..أن الإخوان فكرة..وأن الفكرة لا تموت!

د. بهي الدين مرسي

تصحيح مفاهيم طبية مغلوطة

فهمي عبدالسلام

إحسان عبدالقدوس وعباس صالح.. مرة أخرى

ماجد حبته

دليل التمويل المناخى العادل

د. محمد عفيفي

تاريخ العائلات المصرية

د هند جاد

السادات فى تل أبيب من 45 عامًا

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة