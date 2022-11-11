مصرع طفل سقط من الطابق العاشر بحى شرق مدينة أسيوط

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من بلكونة بالطابق العاشر بحي شرق مدينة أسيوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

البداية بتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بسقوط طفل من الطابق العاشر بأحد العقارات بحي شرق مدينة أسيوط.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف، وتبين من المعاينة سقوط طفل يدعى "ي. م" - 8 سنوات - أثناء اللعب ببلكونة شقته بالطابق العاشر اختل توازنه مما أدى إلى سقوطه ووفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.