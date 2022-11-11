الأمم المتحدة: «cop 27» فرصة لتحديد الدول الأكثر احتياجًا للتمويل المناخى

قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية مارتن جريفيت، إن مؤتمر "cop 27" يعد فرصة سانحة لتحديد الدول الأكثر احتياجا إلى التمويل من أجل التكيف مع ظاهرة تغير المناخ.

وشدد جريفيت ـ في مقابلة خاصة مع التليفزيون المصري على هامش فعاليات اليوم السادس للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ ـ على أهمية إعداد دراسة لمعرفة الدول الأكثر احتياجا للتمويل لمواجهة التغيرات المناخية وطبيعة هذه الدول لمنحها هذا التمويل على سبيل القرض أو المنح والمبلغ اللازم من أجل التكيف مع هذه الظاهرة"، مشيرًا إلى أن الصومال تعد من أكثر الدول احتياجًا للتمويل في الوقت الراهن خاصة في ظل انتشار الجفاف والمجاعة التي أثرت بشكل كبير على مواطنيها.

ورحب جريفيت بمناقشة حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية خلال جلسات مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوزيع العادل والشفافية، فيما يخص التمويل المناخي.

وحول الأوضاع الراهنة في أوكرانيا، حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية من عواقب الحرب في أوكرانيا بالتزامن مع مواجهة تداعيات وآثار التغيرات المناخية التي تشهدها العديد من دول العالم، متوقعًا في الوقت نفسه حدوث ندرة في الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة بسبب آثار المناخ والحرب في أوكرانيا.

وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.