متحدثة بـ«COP27»: إجبار 113 مليون على الانتقال بسبب التأثيرات المناخية بحلول عام 2050

تشارك السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالمغرب في «يوم العدالة» كمتحدث رئيسي في الجلسةً رفيعة المستوي «حماية الأشخاص المتنقلين وسط أزمة المناخ» التي ينظمها المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ التابع لجامعة كولومبيا بنيويورك وشريك منظمة الأمم المتحدة اليوم ضمن برنامج جلسات المركز في جناحه بمؤتمر قمة المناخ كوب ٢٧ بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.

وصرحت نميرة نجم أن تغير المناخ بالفعل على إعادة تشكيل عالمنا، الهجرة القسرية بسبب المناخ والنزوح بسبب الكوارث البطيئة والمفاجئة آخذة في الازدياد وتسبب بالفعل صعوبات للناس في جميع أنحاء العالم.

ويتوقع تقرير التنقل من أجل المناخ في أفريقيا أنه في أفريقيا وحدها، يمكن إجبار ما يصل إلى 113 مليون شخص على الانتقال بسبب التأثيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يمثل ما يصل إلى 5٪ من سكان القارة (مقارنة بـ 1.5٪ من سكانها الذين نزحوا بسبب المناخ.

وأضافت تأتي هذه التوقعات على خلفية النزوح العالمي داخل البلدان وعبر الحدود الذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، في حين أن قدرات الاستجابة الإنسانية تتعرض لضغوط متزايدة.

وأشارت حتى في الوقت الذي تلعب فيه الجهات الفاعلة في مجال التنمية دورًا أكثر نشاطًا وتتلقى الاستجابات المحلية مزيدًا من الدعم، ينتظر العديد من اللاجئين والنازحين سنوات إن لم يكن عقودًا للحصول على حلول. يجب أن تتكيف أدوات وآليات الحماية مع الحقائق الجديدة حيث تنتهج الحكومات بشكل متزايد نهجًا مخصصة لمعالجة حالات الهجرة القسرية والتشرد على نطاق واسع، بما في ذلك في سياق الصدمات المناخية والضغوط.

وقال كمال أمكران مدير المركز إن هذه الجلسة تناقش احتياجات الحماية التي تنشأ في هذا السياق، ومجموعة أدوات الأدوات الموجودة حاليًا لتلبية تلك الاحتياجات، وحيث يلزم الابتكار لاستباق فجوات الحماية التي تلوح في الأفق، ويبحث كيف يجب أن تبدو الحماية في عصر الاضطرابات المناخية، وما هي تحديات الحماية التي تنشأ في سياق الهجرة القسرية والتشرد بسبب المناخ، وما مدى جودة الأطر القانونية، فضلاً عن الاستجابات التشغيلية للهجرة القسرية والنزوح، مجهزة لمواجهة هذه التحديات، وأين نرى الأساليب المبتكرة في القانون والسياسة والممارسة التي يمكن أن تساعد في توقع وسد ثغرات الحماية للأشخاص النازحين بسبب تأثيرات المناخ ومن هم أصحاب المصلحة الرئيسيون وما هي الآليات الرئيسية لتعزيز الجهود لتحسين حماية المتضررين من الهجرة القسرية والتشرد بسبب المناخ

يحضر الجلسة ماريو بوكارو، وزير البيئة بجواتيمالا، وممثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، أندرو هاربر، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ممثل اليونيسف، مارك تيلي، مندوب الشباب، وتدير الجلسة سارة روزينجارتنر، قائدة المعرفة والممارسات العالمية GCCM.