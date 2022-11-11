الجمعة 11 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة «جواهرجى» بالإكراه فى سوهاج

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين
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تلقى مركز شرطة البلينا، بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من مالك محل مصوغات ذهبية، بأنه عقب مغادرته المحل خاصته، وبحوزته حقيبة بداخلها «مصوغات ذهبية– مبلغ مالي»، متوجهًا إلى محل إقامته، فوجئ بقيام أحد مستقلي مركبة توك توك، بمحاولة خطف الحقيبة، فسقط أرضًا، وعقب ذلك ترجل من المركبة شخصان قاما باستخلاص الحقيبة منه واستقلا مركبة التوك توك مرة أخرى رفقة قائدها ولاذوا بالفرار.

وبعد التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وباتخاذ الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بعلمه بتحركات المجني عليه وحيازته المصوغات الذهبية والمبالغ المالية، وفي سبيل ذلك، اتفق مع باقي المتهمين على تعقب المجنى عليه، والاستيلاء على ما بحوزته باستخدام مركبة توك توك، المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ملك وقيادة أحدهم.

وبتاريخ الواقعة قاموا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشدوا عن كافة المصوغات الذهبية، ومركبة التوك توك المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وإنفاقهم المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

مركز شرطة البلينا مالك محل مصوغات ذهبية مبلغ مالي مركبة توك توك التحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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