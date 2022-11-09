حبس صاحب شركة مقاولات بمركز بسيون لاستيلائه على 3 ملايين جنيه

قررت نيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية، حبس مقاول صاحب شركة مقاولات بمركز بسيون، لقيامه بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط صاحب إحدى شركات المقاولات ، مقيم بدائرة مركز بسيون، لممارسته نشاطا إجراميا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 3 ملايين جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها بالمخالفة للقانون.

واعترف المتهم، بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.