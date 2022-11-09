وفاة عامل دهسه قطار في قليوب

لقي شخص مصرعه، الأربعاء، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالى باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "م ع إ" 27 سنة، عامل، مقيم طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.