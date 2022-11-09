الأربعاء 09 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة عامل دهسه قطار في قليوب

قطار
قطار
ads

لقي شخص مصرعه، الأربعاء، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالى باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "م ع إ" 27 سنة، عامل، مقيم طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

محافظة القليوبية قليوب مزلقان شريط السكة الحديد قطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

بماذا ردت جهات التحقيق على ادعاءات علاء عبدالفتاح بالإضراب عن الطعام؟

مظاهرات بقمة المناخ تضامنًا مع النائب عمرو درويش وإدانة علاء عبدالفتاح (صور)

لحماية البيئة.. مذكرة تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة COP 27 إلى مساره الصحيح

«الباز» معلقًا على محاولة اختطاف COP 27: شاركوا فى مطالبة الأمم المتحدة بتصحيح ما يفسده المخربون

تقدم للجمهوريين وتراجع للديمقراطيين.. قراءة في نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

وزير الرى: مصر تطلق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية لدعم دول إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

كمال الجويلى.. ومشروعه النقدى والفكرى الوطنى

عبد الرحيم طايع

الوهم الثورى واستهداف الدولة المصرية

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

أحمد الصغير

ليس مؤتمرًا كونيًا للمناخ.. بل إعلان انتصار مصر!

أميرة عبد الكريم

متحيزون لاقتصاد متوهج باللون البرتقالى

صور

ابتكار أدوات تمويل المناخ في COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

ندوة عن الهدف الجماعي والكمي الجديد والتمويل للعمل المناخي المحلي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة