نادي القصة يناقش «رحلة بهاء طاهر» بمركز طلعت حرب الثقافي السبت

ينظِّم نادي القصة ندوة تحت عنوان «رحلة بهاء طاهر من الروائي كامل الأوصاف إلى المثقف الدور»، السبت 12 نوفمبر، بمقر مركز طلعت حرب الثقافي في السيدة نفيسة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

وتناقش الندوة رحلة بهاء طاهر المكنوزة بالابداع والعطاء الوطني، بمشاركة أستاذ النقد الأدبي الدكتور وجيه يعقوب السيد، وأستاذ النقد الأدبي الدكتور أحمد الباسوسي، والناقد شوقي عبد الحميد، ويدير الندوة الروائية سلوى بكر.

كما تشارك في الندوة الدكتورة غادة مسلم مديرة مركز طلعت حرب، والأدباء حسن الجوخ نائب رئيس نادي القصة، والدكتور سيد نجم أمين صندوق النادي، ومحمد قطب عضو مجلس إدارة النادي، ومحمد القصبي سكرتير عام النادي.