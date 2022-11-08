«COP27».. اتفاق ألمانى كينى على شراكات فى مجالى التنمية والمناخ

اتفقت ألمانيا وكينيا، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر العالمي للمناخ "كوب 27" في منتجع شرم الشيخ، على شراكات في مجال التنمية والمناخ.

ووقع وكيل وزارة التنمية الألمانية يوخن فلاسبارت ووزير الخارجية الكيني الفريد موتوا على خطة زمنية خاصة بهذا الشأن.

وتعتزم ألمانيا دعم كينيا الواقعة شرقي إفريقيا في زيادة حصة الطاقات المتجددة في الكهرباء المولدة من 90% الآن إلى 100% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى ذلك دعم كينيا في مكافحة التغير المناخي.

وقالت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه: إن "كينيا تضررت بشكل كبير من أزمة المناخ، وترتب على ذلك عواقب وخيمة للزراعة والوضع الغذائي".

وذكرت الوزيرة أن تدابير التكيف مع التغير المناخي تعد لهذا الغرض جزءًا من التعاون، وفق الوكالة الألمانية.

وتحصل كينيا حاليًا على أكثر من 75% من حاجتها من الطاقة من مصادر متجددة، وتلعب الطاقة الحيوية ولا سيما الطاقة الحرارية الأرضية دورًا مهمًا في هذا الأمر، ومع ذلك تتزايد حاجة البلاد من الطاقة بشكل سريع.

وكانت كينيا وسعت من نطاق إمداداتها من الطاقة بشكل كبير في السنوات العشر الماضية ولا سيما في المناطق الريفية، ورغم ذلك فإنه لا تزال هناك بعض المناطق غير متصلة بشبكة الكهرباء.

وإلى جانب توسيع إمدادات الكهرباء، تعتزم ألمانيا مساعدة كينيا أيضًا في بناء اقتصاد الهيدروجين ودعم التنقل الكهربائي. ولم يتم الإعلان بعد عن التفاصيل الخاصة بمقدار التمويل الألماني.

فعاليات كوب 27

وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.