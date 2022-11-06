مكتبة الإسكندرية تضىء باللون الأخضر احتفالًا بانطلاق قمة المناخ COP27
أضاءت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، مبناها باللون الأخضر احتفالاً بانطلاق قمة المناخ (COP27).
وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.
ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.
وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.