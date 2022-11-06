الأحد 06 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مكتبة الإسكندرية تضىء باللون الأخضر احتفالًا بانطلاق قمة المناخ COP27

جريدة الدستور
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أضاءت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، مبناها باللون الأخضر احتفالاً بانطلاق قمة المناخ (COP27).

وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.
ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.
وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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