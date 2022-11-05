من نفايات المنسوجات إلى صيحات الموضة.. إلزام أوروبي بإعادة تدوير الملابس في 2025

تعد صناعات المنسوجات والملابس من بين أسرع الصناعات نموًا في العالم، حيث تقود جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي، في عام 2021 في الاتحاد الأوروبي وحده، وفقًا لموقع لـ Statista .

كان هناك 143000 شركة لتصنيع المنسوجات والملابس، مع وجود الكتلة موطنًا لبعض تجار التجزئة الرائدين في العالم والعلامات التجارية الأكثر ربحًا، ومع ذلك، فإن كل هذا النشاط يأتي بآثار بيئية كبيرة.

أفادت وكالة البيئة الأوروبية أن تصنيع المنسوجات ينتج 15-35 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل طن يتم إنتاجه.

علاوة على ذلك، أدى استهلاك الملابس المتزايد (بنسبة 40٪ منذ عام 1996) إلى تقليل العمر الافتراضي للملابس، مما أدى إلى التخلص من حوالي 11 كجم من الملابس لكل شخص في الاتحاد الأوروبي سنويًا.

القطن الجديد الممول من الاتحاد الأوروبي يصل المشروع إلى حل مبتكر لعكس تلك الإحصائيات، استنادًا إلى التكنولوجيا المسجلة الملكية، يعد الابتكار بإدخال الدائرية في صناعة النسيج ، وتحويل نفايات النسيج إلى ألياف شبيهة بالقطن عالية الجودة.

إعادة تدوير نفايات المنسوجات

اعتبارًا من عام 2025، ستكون إعادة تدوير نفايات المنسوجات إلزامية في الاتحاد الأوروبي، قامت شركة Infinited Fibre Company ، فنلندا، بتقديم تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع لتحويل المنسوجات الجاهزة للطمر إلى ألياف عالية الجودة يمكن استخدامها لإنتاج الملابس لصناعة الأزياء بأكملها.

ابتكرت الشركة ألياف النسيج Infinna ™ ، والمعروفة علميًا باسم ألياف كربامات السليلوز، والتي تشبه إلى حد كبير القطن في شكلها وملمسها، لا تحتوي الألياف الجديدة على ثاني كبريتيد الكربون ويمكن مزجها مع أنواع أخرى من المواد مثل الإيلاستين والبوليستر لإنتاج أنواع مختلفة من القماش. يمكن لهذه التقنية معالجة نفايات النسيج لمجموعة متنوعة من الألياف وغيرها من نفايات السليلوز ، مما ينتج عنه ألياف ومنسوجات جديدة.

نظام بيئي للملابس في المعرض

في 7 أكتوبر 2022 ، تركت New Cotton بصماتها من خلال إطلاق تركيب في متحف Fashion for Good في أمستردام.

تميزت عملية التركيب بأول ملابس تم إنتاجها باستخدام تقنية الألياف Infinna الجديدة من قبل شركات الأزياء الشهيرة adidas و H&M Group. بيان صحفي عن المشروعملاحظات: "إن أديداس التي تم الكشف عنها حديثًا من قبل Stella McCartney Sportswear Tracksuit Viscose (محايد بين الجنسين) وسترة وسراويل H&M Group المنفعة ، ليست مجرد قطع ملابس جميلة تم إنشاؤها باستخدام ألياف Infinna ™ جديدة وعالية الجودة تم إنشاؤها من نهاية ما بعد المستهلك - المنسوجات المستخدمة: هي عرض لإمكانيات النظام البيئي للملابس المستديرة .

وتبرزقدرة الصناعة على الانتقال من نموذج خطي إلى نموذج دائري للإنتاج. " للمضي قدمًا ، سيعمل القطن الجديد (عرض وإطلاق منسوجات قطنية جديدة عالية الأداء وقابلة للتحلل البيولوجي والمتجددة للأسواق الاستهلاكية من خلال سلسلة توريد دائرية مبتكرة باستخدام تقنية الألياف اللانهائية) على جمع البيانات ومشاركتها مع الصناعة الأوسع ، في محاولة ل إلهام وتشجيع الحلول الخضراء والدائرية.