السبت 05 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات بعين شمس

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
ads

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس 5 عاطلين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وعرضها للبيع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغًا من صاحب معرض مفاده قيام 3 أشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، ويشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة، وبالانتقال تم ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بعين شمس، وبحوزتهم سيارة "فان"، وبالفحص تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهم أقروا بشراء السيارة من عاطل مقيم بعين شمس مقابل مبلغ مالى، وأضافوا بعلمهم بأنها من متحصلات واقعة سرقة وعقب ذلك قاموا بالاستعانة بـ عامل له معلومات جنائية لتغيير لون السيارة وتم ضبط الأخيرين، وبمواجهة الأول بأقوال المتهمين أيدها واعترف بسرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهة الثاني أقر بقيامه بتغيير لون السيارة، ونفى علمه بأنها متحصلات واقعة سرقة، باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات جنح عين شمس تشكيل عصابي سرقة السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

وزير الإسكان يعلن طرح أراض للاستثمار بأنشطة متنوعة في مدينة 15 مايو

«القوى العاملة» تُنفذ مبادرة «المناخ مسئوليتى» فى 12 محافظة لدعم COP 27

اليوم.. كفرالشيخ تحتفل بعيدها القومى ووضع إكليل الزهور على النصب التذكارى

إصابة رجل وزوجته إثر حريق نشب فى شقتهما بالجيزة

المجلس الوطنى الفلبينى يكشف عن ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة إلى 155 قتيلًا

تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاستعدادات الأمريكية لمؤتمر «COP 27» دعم حقيقى للجهود المصرية

حسين دعسة

ديبورا بروسنان.. ما الذى يمكن أن نتوقعه فى COP 27 شرم الشيخ؟

صفاء النجار

أنت جواب السؤال.. رسائل هيرمان هسة للشباب

سارة شريف

التاريخ الأسود

ماجد حبته

الإمام والبابا.. ملتقى البحرين

محمد عبدالعزيز

عشْر سنوات فى مسيرة محبة أبدية

د.كريمة الحفناوى

ما بين وعد بلفور المشئوم.. وملحمة نضال الشعب الفلسطينى

د. محمد عفيفي

قصة البشر فى 300 ألف عام!

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة