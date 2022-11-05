تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس 5 عاطلين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وعرضها للبيع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغًا من صاحب معرض مفاده قيام 3 أشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، ويشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة، وبالانتقال تم ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بعين شمس، وبحوزتهم سيارة "فان"، وبالفحص تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهم أقروا بشراء السيارة من عاطل مقيم بعين شمس مقابل مبلغ مالى، وأضافوا بعلمهم بأنها من متحصلات واقعة سرقة وعقب ذلك قاموا بالاستعانة بـ عامل له معلومات جنائية لتغيير لون السيارة وتم ضبط الأخيرين، وبمواجهة الأول بأقوال المتهمين أيدها واعترف بسرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهة الثاني أقر بقيامه بتغيير لون السيارة، ونفى علمه بأنها متحصلات واقعة سرقة، باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.