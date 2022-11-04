الجمعة 04 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخصين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الهرم

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

كانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط شخصين في التنقيب عن الآثار داخل منزل بالهرم. 

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط شخصين تبين حفرهما داخل منزل والتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة عميقة بالمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الجيزة شخصين التنقيب عن الآثار منزل الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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القبض على شخصين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الهرم

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