ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط شخصين في التنقيب عن الآثار داخل منزل بالهرم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط شخصين تبين حفرهما داخل منزل والتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة عميقة بالمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.