حبس عاطل ضبط بحوزته 26 قطعة حشيش وترامادول بمنشأة القناطر

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل، ضبط بحوزته 26 قطعة حشيش وترامادول بمنشأة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد تمكن قسم شرطة منشأة القناطر، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الحشيش والترامادول، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال جمع المعلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته 26 قطعة حشيش وأقراص ترامادول، ومبلغ مالي.، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.