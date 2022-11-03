إصابة 3 أشخاص فى حاث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوى

شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي، إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب موتوسيكل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بطريق إسكندرية الصحراوي.

على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب موتوسيكل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.