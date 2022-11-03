الخميس 03 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حاث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوى

اسعاف
اسعاف
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شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي، إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب موتوسيكل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بطريق إسكندرية الصحراوي.

على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب موتوسيكل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

طريق مصر إسكندرية الصحراوى اصابة 3 أشخاص انقلاب موتوسيكل

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