الخميس 03 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل لاتهامه بسرقة خزينة مطعم فى أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الخميس، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بالتسلل ليلا وسرقة خزينة المطعم محل عمله بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك مطعم كائن بدائرة القسم، مفاده اكتشافه سرقة خزينة المطعم ملكه ورصد كاميرات المراقبة لأحد الأشخاص حال سرقته المطعم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المحل، واستغل طبيعة عمله ومعرفته بمكان الخزينة وقيامه بالتسلل ليلا وسرقة الخزينة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة أمكن ضبط المتهم، وتم بإرشاده إعادة الخزينة وبداخلها "مبلغ مالي قدره 28 ألف جنيه، لاب توب، تابلت"، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حبس عامل سرقة خزينةمطعم أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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