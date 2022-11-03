الجزائر: مشاركة الرئيس السيسي وراء نجاح القمة العربية

ثمّنت القيادة الجزائرية حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الـ31 التي اختتمت أعمالها، أمس، في الجزائر مؤكدة أن حرصه على الحضور كان عاملاً رئيسيًا في نجاحها.

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حضور الرئيس السيسي إلى الجزائر ومشاركته في القمة هو العامل الرئيسي الذي أدى إلى نجاحها وأن القيادة الجزائرية ممثلة في الرئيس عبد المجيد تبون عبر عن شكره العميق للرئيس السيسي.

أضاف وزير الخارجية الجزائري "ونحن من جانبنا عبرنا له عن شكرنا ونؤكد أننا سنشارك في قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ، لدعم مصر في هذا المحفل العالمي المهم".

من جانبه، قال مسؤول في الرئاسة الجزائرية إن "حضور الرئيس السيسي أثلج صدور كل الجزائريين فبرغم مشاغله بالتحضير لقمة المناخ العالمية التي تستضيفها مصر، إلاّ أنه جاء إلينا، وهذا ترك أثرا إيجابيا لدى الجزائريين قيادة وشعبًا وستكون بداية لانطلاقة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية".

وتابع: "كجزائريين سنَبني على هذه الزيارة ونحن على استعداد لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات".

وعلى المستوى الإعلامي، ركزت وسائل الإعلام الجزائرية على وصول الرئيس السيسي للجزائر ومشاركته في القمة، وما إن وصل السيسي إلى قاعة المؤتمرات تعالت الهتافات من قبل الصحفيين والإعلاميين الجزائريين "بنحبك يا ريس"، فأجابهم الرئيس:"وأنا كمان بحبكم"، وهو ما لم يحدث مع أي رئيس عربي آخر.

كما تداول الصحفيون والإعلاميون الجزائريون داخل المركز الإعلامي صورًا ومقاطع فيديو توضح قيام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستقبال الرئيس السيسي ومصافحته مستخدما كلتا يديه، وقالوا إن هذا الاستقبال والحفاوة لم تحدث مع أي رئيس آخر.

وتجولت بعثة وكالة أنباء الشرق الأوسط داخل الأسواق الشعبية الجزائرية قبيل بداية القمة، حيث أكد العديد من المواطنين الجزائريين أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية كانت بارزة ومهمة وسببا رئيسيا لنجاحها.