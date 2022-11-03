تدشين تحالف القوى المدنية من أجل المناخ

أعلنت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والمؤسسات الدولية العاملة بمصر الحاصلة على صفة مراقب للمؤتمر والمهتمين بقضايا البيئة والمناخ، عن تدشين وإطلاق تحالف القوى المدنية من أجل المناخ.

وقال التحالف في بيان، إنه سيعمل على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والهيئات والشبكات والتحالفات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل قضية المناخ فى سبيل الحفاظ على سلامة واستدامة الكوكب الأزرق ولتحقيق العدالة المناخية من أجل أجيال قادمة وللحفاظ على مكتسباتهم من الطبيعة التى حبانا بها الله ولصيانة حقوقهم الحالية والمستقبلية.

وأضاف البيان، أنه وفى خلال فترة المؤتمر وما بعد ذلك سيكون للتحالف دور فعال فى رصد كافة الخطوات وتقديم المقترحات.

وتابع: وقد كانت فكرة التحالف خاطرًا ومخرجًا لبعض الموائد المستديرة التى تم تنفيذها فى مبادرة الطريق إلى قمة المناخ السابعة والعشرين إحدى مبادرات جمعية تنمية وطن في إطار برنامج دورنا على أن يكون التحالف نواة لتأسيس الشبكة الوطنية للمناخ، كما تم الاتفاق على اختيار المهندس صابر عثمان متحدثًا باسم التحالف.

أما عن مؤسسي التحالف فهم: جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان "مشروع وطن"، مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، مركز خدمات التنمية، كما انضم للتحالف كل من: جمعية صوت طلاب مصر، جمعية عين البيئة، جمعية تنمية السياحة بدهشور، مؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير، المؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة جيفريسد، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD، مؤسسة صلاح الدين أحمد للتنمية، مؤسسة ازرع شجرة، جمعية بيئة بلا حدود، مؤسسة الرواد للمشروعات والتنمية، مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.

وقال التحالف إنه في عام المجتمع المدني المصرى سنسعى إلى أن يكون للتحالف صوت مسموع فى قضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بشكل أعم.

وأشارت الدكتورة شيماء القصاص المنسق العام للتحالف إلى أن جميع الناس لديهم الحق في الحماية من التلوث والعيش في بيئة نظيفة وصحية والتمتع بها، وهذا هو المفهوم الفعلى للعدالة البيئية الذي نسعى لأجله، فالعدالة المناخية من أهم القضايا بل وفي مقدمة القضايا التي تطرح بشدة على أجندة الدولة المصرية، ومن هنا دعت كافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة المعنية بقضايا البيئة والمناخ.