الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«المصرى للفكر والدراسات»: لا مفاجآت فى الانتخابات الإسرائيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال اللواء محمد إبراهيم، نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، إن القراءة المبدئية للانتخابات الإسرائيلية حقيقة أن "لا مفاجآت".

 

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، أن كل استطلاعات الرأي، تكاد تكون شبه حقيقية، أعطت نتانياهو الأغلبية، حيث أعطت بذلك اليمين الإسرائيلي أن يشكل الحكومة.

 

وأشار إلى أن اليمين الإسرائيلي الأقوى من الواضح، ونتنياهو تحرك في الفترة الأخيرة أقوى كثيرًا من "لبيب"، مفيدًا بأن المجتمع الإسرائيلي يميل إلى اليمين وبدأ يميل إلى اليمين المتطرف، حيث يجد أنه مع اليمين سيكون أكثر أمنًا وأكثر قوة وأكثر استقرارًا.

 

وكشف أنه كان هناك فترة لا تقل عن 5 سنوات، من عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، ومن ثم المواطن الاسرائيلي سأم تغير الحكومات كل عام، ومن ثم كان هناك إصرار من الناخب الإسرائيلي على التصويت في هذه الانتخابات، لذلك نسبة التصويت هذه المرة وصلت لـ75%.

المركز المصرى للفكر والدراسات القاهرة الإخبارية اليمين الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي الاستقرار السياسي الناخب الإسرائيل

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