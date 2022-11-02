حبس عامل قتل مالك مصنع في 6 أكتوبر بسبب خلافات مالية

قررت النيابة العامة بأكتوبر الأربعاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل مالك مصنع بمدينة 6 أكتوبر وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وكلفت الطب الشرعى بتشريح الجثمان.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة مالك مصنع داخل المصنع الخاص به بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة الضحية مصاب باعتداء بالرأس، وكشفت التحريات أن عامل بالمصنع وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية خلال تناولهما طعام الإفطار داخل المصنع، بسبب توجيه القتيل إساءة للعمال، ما دفعه للتشاجر معه، وإصابته برأسه ما أسفر عن مقتله، ثم استولى على متعلقاته وفر هاربا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم>

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.