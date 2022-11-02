بوتين: سننسحب من اتفاق تصدير الحبوب إذا «خرقت» أوكرانيا الضمانات

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بخروج روسيا مجددا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في حال عمدت كييف إلى "خرقت ضمانات" طلبتها موسكو.

وقال بوتين في كلمة مقتضبة بثّها مباشرة التلفزيون الروسي: "طلبت من وزارة الدفاع استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، لكن روسيا تحتفظ بحقها في الانسحاب من هذا الاتفاق في حال خرقت أوكرانيا الضمانات".

وتابع: "لكن حتى وإن انسحبت روسيا من هذا الاتفاق سنكون مستعدين لتوفير كامل محاصيل الحبوب التي تم تصديرها من أراضي أوكرانيا للبلدان الأكثر فقرا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

استأنفت روسيا الأربعاء مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد تلقي "ضمانات خطية" من أوكرانيا بشأن جعل الممر المستخدم لنقلها منزوع السلاح.

وكانت موسكو قد علقت السبت مشاركتها في اتفاق الحبوب بعد هجوم بمسيرات على أسطولها المتمركز في خليج سيباستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها. وحمَّل الجيش الروسي مسؤولية هذه العملية إلى أوكرانيا بمساعدة "خبراء بريطانيين" وأكد أنها تمت من الممر البحري المخصص للصادرات الأوكرانية.

والأربعاء أكّد بوتين أنه في حال خرجت روسيا مجددا من الاتفاق، لن تمنع موسكو عبور "إمدادات الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا"، مبرّرا موقفه هذا بـ"حياد" أنقرة في النزاع الدائر مع كييف وبـ"الجهود التي يبذلها الرئيس التركي والرامية إلى ضمان مصالح البلدان الأكثر فقرا".

ترحيب أممي

من جهته، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاربعاء بـ"حرارة" بعودة روسيا للالتزام بمفاعيل اتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: إن الأمين العام "يواصل جهود مع كل الجهات الفاعلة من أجل تجديد مبادرة (البحر الأسود) وتطبيقها بالكامل، وهو منخرط أيضا في إزالة العقبات من أمام عمليات تصدير الأغذية والأسمدة الروسية".