الأربعاء 02 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس المجلس الرئاسى الليبى يهنئ مصر على استضافتها مؤتمر المناخ 27 COP

محمد المنفي
محمد المنفي
ads

هنأ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مصر على استضافتها مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ.

وأكد المنفي، خلال كلمته بالقمة العربية في دورتها الـ31 بالجزائر، مواقف بلاده الثابتة تجاه القضايا العربية المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وشدد على أنه لا حل دائمًا أو مرحليًا يعد مقبولًا ما لم يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق للمبادرة العربية ومقررات الأمم المتحدة، ورحب بتراجع الحكومة الأسترالية عن اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه قد مر أكثر من عقد من الزمن، وما زال الشعب الليبي يلتمس طريقه لإعادة بناء دولته على أساس الحرية والديمقراطية والقانون غير أن هذا الهدف لا يزال محفوفًا بالتحديات محليًا وإقليميًا ودوليًا، داعيًا الأشقاء العرب إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها رحيل كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية ووقف التدخلات السلبية غير البناءة ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن المجلس يضطلع بمهمته في قيادة جهود المصالحة الوطنية تمهيدًا لانتقال سلمي وديمقراطية للسلطة التشريعية والتنفيذية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية متلازمة، مثنيًا على الجهود الإقليمية المصاحبة لعملها من أجل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي يمثل الأساس الأهم لدعم كل المسارات للوصول للاستقرار والسلام المنشود.

وأشار إلى ضرورة العمل في مسار وطني متوازن غير منحاز بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية وبناء تدابير الثقة بين الليبيين، لافتًا إلى أن الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم.. مؤكدًا أن المراحل الانتقالية تطيل عمر الأزمات وتسهم في تفاهمها فضلًا عن أنها تقف حاجزًا أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي.

كما أكد المنفي أن المجلس يوظف أي حوار لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي وتحقيق أهدافها في تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري واضح والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية التي تعد أحد أهم مكونات الأزمة في ليبيا نظرًا للطبيعة غير المتنوعة للاقتصاد الليبي، حيث توجب تحييد المال العام عن الصراع السياسي وضمان العدالة والرشد في الإنفاق.

وأضاف المنفي أن هذا الأمر لا يتأتى برهن مقدرات الشعب الليبي إلى أي آلية دولية مهما كانت النيات الحسنة التي تقف خلفها ولكنه يتحقق بالتوافق الليبي على ضرورة حياد المال العام ووصوله إلى مستحقيه عبر آلية شفافة يشارك فيه كل الأطراف الليبية.. بما يعزز الثقة ويحفظ المال العام ويهيئ الأرضية الاقتصادية المناسبة لإجراء الانتخابات المنشودة.

ودعا الجامعة العربية إلى مساندة المجلس الرئاسي الليبي، وممارسة دورها في تقريب وجهات النظر وبناء جسور الثقة بين الليبيين جنبًا إلى جنب مع منظمة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ليبيا.

COP 27 إعادة بناء الانتخابات الحرية والديمقراطية الحكومة الأسترالية الرئاسي الليبي الشعب الفلسطيني المجلس الرئاسى الليبى انتخابات برلمانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي والاسم

«الصحة العالمية» تدق أجراس الإنذار: «الكوليرا» يمكن أن تنتشر سريعًا

بيان قمة الجزائر: نرفض التدخلات الخارجية في المنطقة

مرتضى منصور يكشف لـ«الدستور» حقيقة عدم التجديد لإمام عاشور

قمة الجزائر تدعم سياسة مجموعة «أوبك+» في سوق الطاقة العالمية

بزيادة 19%.. مدخرات المصريين ترتفع لـ2.9 تريليون جنيه خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مختار العطار الناقد المبدع الموسوعى

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى: «١-٢» تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

إبراهيم داود

الأستاذ بهاء طاهر.. النقاء والمحبة والعذوبة

ماجد حبته

قرارات قمة الجزائر

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: سياسة المعايير المزدوجة!

جلال حمام

لا يريدون لها فلاحًا ولا نجاحًا

د. القس صفوت البياضى

كيف نصغى لصوت خالقنا؟

محمد رفعت

عندما تظاهرت بجوار الإخوان!

صور

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

بدلًا من «لابيد».. الرئيس الإسرائيلي يحضر مؤتمر المناخ «COP27»

انتصار وحسم .. كتلة نتنياهو تحصل على 65 مقعداً بعد فرز 75% من الأصوات

في الذكرى 105 لإعلان بلفور.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى