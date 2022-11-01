الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بفعل الشيخوخة.. نفوق أكبر أنثى فيل ذات أنياب فى كينيا

الحياة البرية الكينية
الحياة البرية الكينية
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أعلنت هيئة الحياة البرية الكينية، اليوم الثلاثاء، أن أكبر أنثى فيل ذات أنياب في الدولة الواقعة في شرق إفريقي، نفقت بفعل الشيخوخة.

وكان عمر ديدا التي تتميز بأنيابها الطويلة يٌقدّر بما بين 60 و65 عاماً، علماً أن متوسط العمر المتوقع للفيلة في البرية هو نحو 60 عاماً.

وأوضحت هيئة الحياة البرية في كينيا في منشور على تويتر أن ديدا "نفقت لأسباب طبيعية بسبب تقدمها في السن"، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية

كانت أنثى الفيل هذه تعيش في متنزه تسافو الوطني الشاسع في جنوب شرق كينيا.

غالباً ما تعيش إناث الفيلة في عائلات شديدة التماسك وتكون محاطة بعجول صغيرة، بينما تميل ذكور الفيلة أكثر إلى العزلة.

نفوق أنثى فيل شهيرة

ويأتي نفوق ديدا بعد نحو شهر من نفوق أنثى فيل شهيرة أخرى خي مونسون في محمية سامبورو، وهي منطقة قاحلة في شمال كينيا تواجه واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ 40 عاماً.

وتمكنت الفيلة مونسون التي كانت ستينية وأماً لسبعة فيلة، من أن تنجو من الصيادين غير المشروعين خمس مرات. لكنّ حياتها أنهيت في نهاية شهر سبتمبر بواسطة القتل الرحيم بعدما أعلنت منظمة "سايف ذي إلفنت" غير الحكومية، أن صحتها السيئة ترجع إلى سنها ، لكن "الجفاف زادها سوءاً".

وتعاني دولة كينيا التي تشكّل محركاً اقتصادياً لشرق إفريقيا جفافاً شديداً منذ 40 عاماً، ويعاني نحو أربعة ملايين على الأقل من سكانها البالغ عددهم الإجمالي أكثر من 50 مليوناً من الجوع.

وشهدت كينيا في السنوات الأربع الأخيرة الجفاف الأشد منذ ثمانينيات القرن العشرين، مما تسبب بجفاف الأنهار والآبار، ويباس المراعي، وأسفر تالياً عن نفوق أكثر من مليون ونصف مليون من رءوس الماشية في كينيا وحدها.

نفوق أنثي فيل كينيا هيئة الحياة البرية الكينية سن الشيخوخة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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