الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

انتخابات الكنيست الإسرائيلى: تسجيل أعلى نسبة تصويت منذ 1999 ظهر اليوم

الكنيست
الكنيست
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أعلنت أورلي أديس، المديرة العامة للجنة انتخابات الكنيست الإسرائيلي، عن أن نسبة التصويت بلغت 28.4% حتى ظهر اليوم الثلاثاء، وهي أعلى نسبة مقارنة بالتصويت في التوقيت ذاته خلال انتخابات عام 1999. 

وأوضحت مديرة لجنة انتخابات الكنيست الإسرائيلي أن تلك النسبة هي الأعلى في تلك الساعة منذ عام 1999، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وقالت أديس: "في انتخابات الكنيست لعام 1999 بلغت نسبة التصويت 25.4% حتى ظهر يوم الانتخابات، بينما اليوم سجلت ارتفاعًا 4% عن هذا المعدل".

وانطلقت انتخابات الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم، في نحو 12 ألف مركز اقتراع، وهي المرة الخامسة في أقل من أربعة أعوام.

وتستمر عملية الإدلاء بالأصوات في انتخابات الكنيست حتى الساعة العاشرة مساء اليوم.

الكنيسة انتخابات الكنيست التصويت اقتراع الإدلاء بالأصوات

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