مستشفى الأورام تحصل على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن حصول مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان على شهادة التميز البيئي الوطنية من GAHAR يعزز سلامة وتميز الخدمات الصحية المقدمة، بما يسهم في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني، خاصة مع استضافة مصر مؤتمر المناخ COp 27.

يأتى ذلك فيما حصل مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال الأقصر على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء «صديقة للبيئة » في مصر، من هيئة الرعاية الصحية، ويأتى ذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية فى الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، وتبنى التوجه الأخضر لمنشآت صحية خضراء مستدامة، تدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

كما دعا المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية ومن جميع القطاعات الصحية، للتحول إلى مبان خضراء للمساهمة في الحفاظ على البيئة، كما أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، يتميّز بكون رسالته سلامة المجتمع.

وأكد الدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفي شفاء الأورمان أن حصول المستشفي على الشهادة الذهبية كمستشفي خضراء، على مستوى الجمهورية، جاء بعد جهود مضنية وتطبيق كافة الإجراءات والمعايير العالمية المتبعة ويأتى ذلك تماشيا مع اتجاهات الدولة المصرية في الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، وتبني التوجه الأخضر سعيا إلى تقليل البصمة الكربونية والانبعاثات الضارة من المنشآت الصحية، الذي يترتب عليه تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري فى العالم، ودعم الجهود نحو الوصول إلى بيئة أكثر أمانا لصحة الإنسان.

وأضاف مدير مستشفي شفاء الأورمان أن حصول المستشفى على الشهادة الذهبية كمستشفي خضراء، لن ينعكس بالإيجاب على البيئة أو على المرضى داخل مستشفى شفاء الأورمان فقط، وإنما يعود بالنفع على الجميع أن هناك معايير يتم تطببقها خاصة بالجودة وتقليل الانبعاثات الضارة ووجود حلول ذكية متعددة وآمنة من أجل ضمان سلامة بيئة العمل.

وعبر محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بهذا الانجاز العظيم مؤكدا سعي مستشفي شفاء الأورمان دائما فى مواكبة التطور؛ ليكون دائما في مصاف المؤسسات الطبية العالمية موجها الشكر لكل من عمل وأسهم في حصول المستشفي على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء في الصعيد.

وأضاف أن المؤسسة تعمل بكل كوادرها نحو الوصول إلى الأفضل دائما، بما يتماشي مع صناعة الرعاية الصحية الحديثة التى تنتهجها الدولة، لافتا إلى أن قمة أولويات المستشفى باتت التحول ليكون أهم صرح طبي صديق للبيئة من خلال العديد من الإجراءات المشددة، ومنها وحدات فرم المخلفات الطبية صديقة البيئة، وشركة التغذية، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ولتحقيق التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف أن إدارة المستشفى تراعى دائما الأبعاد البيئية، من خلال تدريب كوادره البشرية؛ وايمان قيادة المستشفى بأن تطبيق المعايير البيئية هي مسئولية الجميع لتحقيق هذا النجاح الذى تحقق فى الحصول على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء في جمهورية مصر العربية.