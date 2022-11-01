يبدأ الموظفون في الاستعلام عن وظائف وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وموعد اختبارات وظائف وزارة التربية والتعليم وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض اطفال.

وكان أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بدأ عقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة التربية والتعليم لـ 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن الاستعلام عن موعد بدء اختبارات وظائف وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال اتباع الخطوات التالية..

اولا: الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــا jobs.caoa.gov.eg

ثانيا: يقوم المعلم بإدخال الرقم القومي ورقم التقديم.

وبالتالي يظهر موعد الاختبار الذي تم تحديده.

وكانت بدأت اختبارات مسابقة 30 ألف معلم 2022، يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر، باختبار المتقدمين من محافظة القليوبية على مدار ثلاثة أيام، وتليها محافظة الوادي الجديد في 29 أكتوبر، ثم قنا يومي 30 و31 أكتوبر، وسوهاج من 1 إلى 3 نوفمبر، ومحافظة أسيوط من 5 إلى 6 نوفمبر، ثم محافظة المنوفية من 7 إلى 9 نوفمبر.

ومن المقرر أن يجري الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظتي الأقصر ودمياط يوم 10 نوفمبر، ومحافظة البحر الأحمر 12 نوفمبر، وتليها محافظة الدقهلية من 13 إلى 15 من نفس الشهر، ثم محافظة كفر الشيخ يومي 16 و17 نوفمبر، والمنيا يومي 19 و20 نوفمبر، والشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر، والإسماعيلية يوم 26 من الشهر نفسه، والبحيرة من 27 إلى 29 نوفمبر، والفيوم 30 نوفمبر.

كما من المقرر اختبار المتقدمين من محافظة أسوان في الأول من ديسمبر المقبل، ومحافظتي شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر، ومحافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر، ومحافظة بني سويف يومي 7 و8 من الشهر نفسه، ومحافظة مطروح 10 ديسمبر، ومحافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر، ومحافظة الإسكندرية 12 ديسمبر، ومحافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر، وأخيراً القاهرة 14 ديسمبر.

وظائف وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة البحر الأحمر تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة مطروح تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة اسوان تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة سوهاج تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الشرقية تعاقد(اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة اسيوط تعاقد(اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة القليوبية تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الجيزة تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة جنوب سيناء تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة قنا تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة السويس تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الأقصر تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة بورسعيد تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة القاهرة تعاقد (اعلان تكميلي)