السبت 22 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 وجدول الاختبارات للناجحين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ads

يسعي المعلمون الذين قدموا في مسابقة وزارة التربية والتعليم، إلى الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022 التي تم الاعلان عنها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستقبلت بوابة الوظائف الحكومية – الجهاز المركزي للتنظيم والادارة طلبات المعلمون للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم.

 

الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم

وتتيح بوابة الوظائف الحكومية – الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022 عبر الموقع الرسمي بوابة الوظائف الحكومية.

 

اقرأ ايضا

بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام والتقديم لوظائف 2022

 

وكذلك تتيح التقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم في المحافظات التالية..

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.                  

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة البحر الأحمر تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة مطروح تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة ـسوان تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة سوهاج تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الشرقية تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة اسيوط تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة القليوبية تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الجيزة تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة جنوب سيناء تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة قنا تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة السويس تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الأقصر تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة بورسعيد تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة القاهرة تعاقد (إعلان تكميلي).

رابط موقع طباعة صحيفة أحوال معلم 2022 لمعلمي وزارة التربية والتعليم

خطوات الاستعلام عن الوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية 2022

 

جدول الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل)

تبدأ اختبارات مسابقة 30 ألف معلم 2022، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر، باختبار المتقدمين من محافظة القليوبية على مدار ثلاثة أيام، وتليها محافظة الوادي الجديد في 29 أكتوبر، ثم قنا يومي 30 و 31 أكتوبر، وسوهاج من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل، ومحافظة أسيوط من 5 إلى 6 نوفمبر ، ثم محافظة المنوفية من 7 إلى 9 نوفمبر.

 

ومن المقرر أن يجري الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظتي الأقصر ودمياط يوم 10 نوفمبر، ومحافظة البحر الأحمر 12 نوفمبر ، وتليها محافظة الدقهلية من 13 إلى 15 من نفس الشهر، ثم محافظة كفر الشيخ يومي 16 و17 نوفمبر، والمنيا يومي 19 و20 نوفمبر، والشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر ، والإسماعيلية يوم 26 من الشهر نفسه، والبحيرة من 27  إلى 29 نوفمبر، والفيوم 30 نوفمبر.

 

كما من المقرر اختبار المتقدمين من محافظة أسوان في الأول من ديسمبر المقبل، ومحافظتي شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر، ومحافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر، ومحافظة بني سويف يومي 7 و8 من الشهر نفسه، ومحافظة مطروح 10 ديسمبر، ومحافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر، ومحافظة الإسكندرية 12 ديسمبر، ومحافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر، وأخيراً القاهرة 14 ديسمبر.

مسابقه وزارة التربية والتعليم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022 الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جدول الاختبارات الإلكترونية وظائف معلم مساعد معلم فصل

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 وجدول الاختبارات للناجحين

تطورات الحالة الصحية للإعلامى أحمد شوبير بعد تعرضه لأزمة مفاجئة

عبده الزراع: «المتحدة» تقدم دور وطنى كبير يعيد لمصر وجهها  الحضارى

عبدالهادى القصبى: الحوار الوطنى فرصة لكل مخلص ليتفاعل مع مشاكل الوطن

«صُناع الفن الراقى».. أقوى موسم درامى شتوى برعاية «المتحدة»

خبير قانونى عراقى يكشف لــ«الدستور» شروط الوزراء الذين يقدمهم السودانى خلال ثلاثين يوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «1-2»

صفاء النجار

نكبة ازدراء الإنسان

سارة شريف

اللعب بالأرقام.. التفوق الديموغرافى

د. بهي الدين مرسي

الإدراك الإنسانى

ماجد حبته

إغراق إيلات

محمد عبدالعزيز

شكرًا دكتور شاكر

محمد المعتصم

هنا القاهرة

فهمي عبدالسلام

لويس عوض يحكى اللحظات الفاصلة فى حياة طه حسين

صور

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«عرين الأُسود».. «الدستور» تكشف أسرار أخطر «مجموعات المواجهة» فى الضفة الغربية

البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف الحصار الإسرائيلى لنابلس

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتفجير الأوضاع للتغطية على مشاريعها الاستعمارية