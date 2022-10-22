الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 وجدول الاختبارات للناجحين

يسعي المعلمون الذين قدموا في مسابقة وزارة التربية والتعليم، إلى الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022 التي تم الاعلان عنها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستقبلت بوابة الوظائف الحكومية – الجهاز المركزي للتنظيم والادارة طلبات المعلمون للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم

وتتيح بوابة الوظائف الحكومية – الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022 عبر الموقع الرسمي بوابة الوظائف الحكومية.

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وكذلك تتيح التقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم في المحافظات التالية..

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة البحر الأحمر تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة مطروح تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة ـسوان تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة سوهاج تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الشرقية تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة اسيوط تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة القليوبية تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الجيزة تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة جنوب سيناء تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة قنا تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة السويس تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الأقصر تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة بورسعيد تعاقد (إعلان تكميلي).

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة القاهرة تعاقد (إعلان تكميلي).

جدول الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل)

تبدأ اختبارات مسابقة 30 ألف معلم 2022، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر، باختبار المتقدمين من محافظة القليوبية على مدار ثلاثة أيام، وتليها محافظة الوادي الجديد في 29 أكتوبر، ثم قنا يومي 30 و 31 أكتوبر، وسوهاج من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل، ومحافظة أسيوط من 5 إلى 6 نوفمبر ، ثم محافظة المنوفية من 7 إلى 9 نوفمبر.

ومن المقرر أن يجري الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظتي الأقصر ودمياط يوم 10 نوفمبر، ومحافظة البحر الأحمر 12 نوفمبر ، وتليها محافظة الدقهلية من 13 إلى 15 من نفس الشهر، ثم محافظة كفر الشيخ يومي 16 و17 نوفمبر، والمنيا يومي 19 و20 نوفمبر، والشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر ، والإسماعيلية يوم 26 من الشهر نفسه، والبحيرة من 27 إلى 29 نوفمبر، والفيوم 30 نوفمبر.

كما من المقرر اختبار المتقدمين من محافظة أسوان في الأول من ديسمبر المقبل، ومحافظتي شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر، ومحافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر، ومحافظة بني سويف يومي 7 و8 من الشهر نفسه، ومحافظة مطروح 10 ديسمبر، ومحافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر، ومحافظة الإسكندرية 12 ديسمبر، ومحافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر، وأخيراً القاهرة 14 ديسمبر.