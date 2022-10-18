الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام والتقديم لوظائف 2022

الوظائف
الوظائف
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تتيح بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التقديم للوظائف عبر رابط محدد مخصص لكل وظيفة يتم الإعلان عنها من قبل الجهة المحددة من خلال بيانات محددة يتم ملؤها في خانات محددة.

 

استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2022

كذلك يتم استعلام بوابة الوظائف الحكومية بالرقم القومي ورقم التقديم عقب التقديم من خلال لينك بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg .

وللراغبين في التقديم في بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg 

حقيقة وظائف البريد المصري 2022 .. الهيئة ترد

100 وظيفة لذوى القدرات الخاصة برواتب 3500 جنيه فى 6 أكتوبر

وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني      

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة البحر الأحمر تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة مطروح تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة أسوان تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة سوهاج تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الشرقية تعاقد(اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة أسيوط تعاقد(اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة القليوبية تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الجيزة تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة جنوب سيناء تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة قنا تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة السويس تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الأقصر تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة بورسعيد تعاقد (اعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة القاهرة تعاقد (اعلان تكميلي)

جامعة دمياط.. معيد بجامعة دمياط ــ كلية الآداب

مدرس بجامعة دمياط ــ كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي

جامعة أسيوط.. مدرس بقسم التصميم الميكانيكي والإنتاج كلية الهندسة - جامعة اسيوط ـ قسم التعليم

مديرية التنظيم والإدارة بالغربية.. مدير عام الإدارة العامة للتنظيم و الترتيب و موازنة الوظائف

الهيئة العامة للنقل النهري.. وظائف فنية (نقل-ندب-اعارة)

اخصائى تشغيل حاسبات آلية (نقل-ندب -إعارة)

معهد بحوث الإلكترونيات.. رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة

جامعة أسيوط.. وظائف قيادية

 

جامعة أسيوط 

مدرس تخصص تقنيات المعلومات بقسم المكتبات كلية الآداب

مدرس تخصص علاقات عامة واعلان بقسم الإعلام كلية الآداب

مدرس تخصص صحافة الكترونية بقسم الإعلام كلية الآداب

 

وزارة التنمية المحلية.. وظائف قيادية

جامعة المنصورة.. أمين كلية التجارة بالمستوى الوظيفي (مدير عام)

مديرية الزراعة بقنا.. مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية

محافظة البحيرة.. مدير عام الادارة العامة لشئون الإنتاج و الشئون الإقتصادية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. وظائف قيادية.

جامعة قناة السويس.. وظائف قيادية

وزارة التموين والتجارة الداخلية.. وظائف قيادية

مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.. مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم

الهيئة العامة للطرق والكباري.. وظائف قيادية

جامعة القاهرة.. طبيب مقيم بالمعهد القومي للاورام عن طريق الاعارة

جامعة المنوفية.. طبيب مقيم جامعة المنوفية ( قسم المستشفيات الجامعية – وقسم التعليم مستشفى امراض الكبد ) عن طريق الاعارة.

الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.. مدير عام فرع هيئة بالاحياء

 

وظائف الجهاز المركزي للمحاسبات    

أخصائي مساعد (مهندس مدني) (ندب)

أخصائي مساعد (مهندس شبكات سلكيه و لاسلكيه) (ندب)

أخصائي مساعد (مهندس خوادم) (ندب)

أخصائي مساعد (مهندس تأمين)

أخصائي (مهندس تأمين) (ندب)

أخصائي مساعد (ممارس في تدقيق امن معلومات) (ندب)

أخصائي مساعد (مدقق النظام والشبكة المعتمدة) (ندب)

أخصائي مساعد (ذكاء اعمال) (ندب)

أخصائي مساعد ( خبير تحليلات ونمذجه) (ندب)

أخصائي( خبير أمن نظم المعلومات) (ندب)

 

بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2022 وظائف وزارة التربية والتعليم التقديم في بوابة الوظائف الحكومية

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