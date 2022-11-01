3 مصابين بانقلاب تروسيكل فى البحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز الدلنجات بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الخيرى دائرة مركز الدلنجات.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بالدلنجات لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.