الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين بانقلاب تروسيكل فى البحيرة

تروسيكل
تروسيكل
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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز الدلنجات بالبحيرة. 

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الخيرى دائرة مركز الدلنجات. 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بالدلنجات لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

البحيرة انقلاب تروسيكل مدير أمن البحيرة مركز الدلنجات

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