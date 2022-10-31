موعد بداية شهر رمضان للعام المقبل 2023.. ينتظر المسلمون كل عام شهر رمضان لما له من مكانة خاصة في قلوبهم، فهو أكثر الشهور المباركة والتي يصوم فيها المسلمون منذ أذان الفجر وحتى المغرب، ويتغير موعد شهر رمضان كل عام، وحددت البحوث الفلكية موعد شهر رمضان للعام المقبل، ولكن لا يعتمد المسلمون على تقديرات البحوث الفلكية ولكن ينتظروا الرؤية الشرعية لمولد هلال رمضان، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد بداية شهر رمضان.

موعد بداية شهر رمضان للعام المقبل 2023

أعلنت البحوث الفلكية عن موعد بداية شهر رمضان للعام الهجري الجاري والعام الميلادي المقبل، وحسب البحوث الفلكية فإن رمضان سيبدأ في يوم الأربعاء 22 مارس 2023، وينتهي في يوم الجمعة 21 أبريل 2023، بحيث يستمر رمضان 30 يومًا كاملة.

ولكن يصوم المسلمون شهر رمضان وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال الشهر الهجري الجديد وليس توقيعات البحوث الفلكية، ويقوم هيئة من كبار العلماء من الأزهر الشريف ودار الإفتاء بتقصي مولد هلال شهر رمضان يوم 29 من شهر شعبان وإذا وجدوا الهلال يبدأ المسلمون في الصوم في اليوم التالي، وإذا تعذر رؤية الهلال فهذا يعني أن يكملوا شهر شعبان ليومه الثلاثون ويبدأون صيام رمضان بعدها بيوم .

شهر رمضان 2023

هو الشهر التاسع في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام، حيث يمتنع المسلمون في أيامه (ألا من كان له عذر مباح) عن الطعام و‌الشراب، وأيضًا عن مجموعة من المحظورات التي تبطل الصوم من الفجر وحتى غروب الشمس.

يبدأ شهر رمضان عند الإعلان عن بداية الشهر القمري الجديد، إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم القادم هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم القادم (اليوم 30) هو المتمم لشهر شعبان وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يومًا، ينتهي أيضًا بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر.