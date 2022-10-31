إيطاليا تلغى إجبارية التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين الصحيين

أصدرت الحكومة الإيطالية، اليوم الإثنين، مرسومًا يقضي بإنهاء فرض التلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على العاملين في المرافق الصحية اعتبارًا من يوم غد مطلع نوفمبر، حسبما أوردت وكالة "آكي" الإيطالية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة أوراتسيو سكيلاتشي، عن تمديد إلزامية ارتداء الكمامات في المستشفيات وفي مراكز رعاية المسنين والتي كانت ستنتهي صلاحيتها اليوم.

وكان الوزير قد أعاد المهنيين الصحيين إلى الخدمة والذين أوقفتهم الحكومة السابقة بسبب رفضهم تلقي لقاحات كورونا.

إصابات كورونا حول العالم

أكدت أحدث البيانات التي أصدرتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات حول العالم وصل إلى 630 مليونًا و247 ألفًا و252، في حين ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و589 ألفًا و272 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 97.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.8 مليون.

كما أوضحت الجامعة الأمريكية أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و70 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 687 ألفًا و962 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 529 ألفًا و8 وفيات.

متحور «XBB»

وعلى مدار الأسابيع الماضية تم رصد متغير جديد لفيروس كورونا، معروف باسم "إكس بي بي" XBB، في عدد من الدول، مثل سنغافورة وهونج كونج، مما تسبب في ارتفاع إصابات كورونا في كلا البلدين، فيما رجح الخبراء اكتشاف المتغير، للمرة الأولى، في أغسطس الماضي.

وحسب صحيفة "ديلي بيست"، فإن التقديرات تُشير إلى تضاعف حالات كورونا الجديد أكثر من الضعف في يوم واحد، في سنغافورة، حيث ارتفعت الأعداد من 4700 إلى 11700 حالة.

والمتغير الجديد يُعد أسوأ النسخ الجينية من الفيروس، حيث يتجنب الأجسام المضادة من العلاجات أحادية النسيلة، مما يجعل الأدوية غير فعالة في إبطاء نموه داخل خلايا الجسم، كحال النسخ الأخرى.