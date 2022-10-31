الإثنين 31 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ردود الأفعال الدولية على فوز لولا دا سيلفا بانتخابات الرئاسة فى البرازيل

لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا
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صدر عدد من ردود الأفعال على فوز اليساري لولا دا سيلفا بانتخابات الرئاسة في البرازيل.

 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد التعاون مع لولا دا سيلفا، مضيفا أن انتخابات الرئاسة في البرازيل حرة ونزيهة وذات مصداقية.

 

وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولا دا سيلفا، معتبرا أن انتخابه رئيسا للبرازيل "يفتح صفحة جديدة في تاريخ" هذا البلد. 

 

وكتب ماكرون على "تويتر" بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية: "معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا".

 

كما أرسل رؤساء وكوبا وبوليفيا وفنزويلا والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين برقيات تهاني إلى دا سيلفا بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

 

وجرى انتخاب الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على منافسه الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%، وفقا للنتائج الرسمية شبه النهائية.

 

وكان لولا، أيقونة اليسار البالغ من العمر 77 عامًا، قد نفّذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد (2018-2019) قبل أن يأمر القضاء بإخلاء سبيله. ويعود لولا إلى السلطة في أعقاب حملة انتخابية قسمت البلاد وشهدت استقطابا شديدا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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